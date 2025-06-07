Aytaç Saşmaz'dan Cemre Baysel'e olay gönderme! Ayrılır ayrılmaz tatile çıkmıştı

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Aytaç Saşmaz'dan Cemre Baysel'e olay gönderme! Ayrılır ayrılmaz tatile çıkmıştı

Ünlü oyuncu Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın ilişkisi sona ermişti. Daha önce de ayrılıp barışan çift, geçtiğimiz günlerde yollarını yeniden ayırdı. Güzel oyuncu ayrılık kararından saatler sonra bikiniyle çektirdiği fotoğrafları paylaştı. Aytaç Şaşmaz ise göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte ünlü isimler tatile çıkmaya başladı. Ünlü oyuncu Cemre Baysel de bikinili bir fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncu paylaşımının altına “Güneş’i yakalıyorum” notunu düştü. Kısa süre önce yollarını ayırdığı eski sevgilisi Aytaç Şaşmaz’dan manidar bir paylaşım geldi.

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Şaşmaz, Instagram'da yaptığı paylaşımda “Güneş yüzünü görür, ama Ay ruhunu bilir” ifadelerine yer verdi. Bu sözler, sosyal medyada Cemre Baysel’e gönderme olarak yorumlandı.

Öte yandan ikilinin birbirlerini sosyal medyadan takip etmeleri de dikkat çekti.

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