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Aytunç Erkin kritik şifreleri açıkladı: Kılıçdaroğlu 3 Aralık’ta hangi mesajı verecek?

Gazeteci Aytunç Erkin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3 Aralık’ta yapacağı tanıtım toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 03:06
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Aytunç Erkin kritik şifreleri açıkladı: Kılıçdaroğlu 3 Aralık’ta hangi mesajı verecek?

Aytunç Erkin kritik şifreleri açıkladı: Kılıçdaroğlu 3 Aralık’ta hangi mesajı verecek?
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “3 Aralık’ı bekleyin” ifadeleriyle duyurduğu “İkinci Yüzyıla Çağrı” başlıklı toplantı 3 Aralık’ta İstanbul Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacak.

tv100 ekranlarında yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programında gazeteci Aytunç Erkin, Kılıçdaroğlu’nun mesajlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"ADAYIM MESAJI VERİYOR"

3 Aralık’ın iz bırakacak bir gün olması için tasarlandığını belirten Erkin, “Kemal Bey, ABD ve İngiltere gezilerinin yansımalarını da buraya aktaracak. Kılıçdaroğlu sokağa ‘Ben, CHP ve CHP’nin dışında da oluşturduğum akademisyen, bilim insanları, ekibimle adayım’ mesajını veriyor” ifadelerini kullandı.

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