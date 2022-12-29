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Ayvayı yıllarca yanlış tüketmişiz. Bütün vitamini gidiyormuş. Peki nasıl tüketilmeli?

Türk mutfağının olmazsa olmazlarından ayvayı meğer senelerce yanlış tüketmişiz. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 10:25
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Ayva nasıl tüketilmeli? Yıllarca yanlış tüketerek vitaminlerini öldürmüşüz

Ayvayı yıllarca yanlış tüketmişiz. Bütün vitamini gidiyormuş. Peki nasıl tüketilmeli?
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Ayva, Türk mutfağında birçok yerde kullanılıyor. İçerdiği potasyum, kalsiyum, bakır, demir ve vitaminlerle ayva çekirdeğinin birçok faydası var.

Ayva tüketimi, vücut için çeşitli faydalar sağlayabilir. Ancak yapılan araştırmalar ayvayı yıllarca yanlış tükettiğimizi ortaya çıkardı.

Uzmanlar, vücudun gün boyu daha dinç ve tok hissetmesi için muhakkak mevsiminde her gün bir ayva tüketilmesini tavsiye ediyorlar.

CNN Türk’te yer alan bilgilere göre, uzmanlar bunun yanı sıra ayvanın metal bıçakla kesilmemesi gerektiğini söyledi.

KABUĞUNA DİKKAT

Yapılan araştırmalara göre ayvanın yaprağı ve kabuğu neredeyse kendisinden çok daha önemli.

İçerisindeki vitamin ve minerallerin daha fazla olması ile ayvanın kabuğuyla beraber tüketilmesi öneriliyor. Yapılan araştırmalar şu durumu ortaya çıkardı.

Anadolu'dan Yunanistan'a oradan da Avrupa'ya ve tüm dünyaya yayılan ayvanın neden metal kesici aletler ile kesilmemesi gerektiği konusunda uyarılar yaptı. Bunun sebebinin ise metal kesici aletlerin içerdiği brenthill maddesi ayvada bulunan pektin ve organik asit maddelerinin özelliğini bitirmesidir.

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