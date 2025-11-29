Bir aile oldukları gözlenen 8 adet yaban domuzu Ayvalık’ın Aliçetinkaya Mahallesi Son Durak mevkiinde sokaklarda gezerek yiyecek aradı.

Yaban domuzlarının yiyecek arayışlarını, vatandaşlar da cep telefonlarıyla kaydetti.

Hiç kimseye zarar vermeden Son Durak mevkiinde çöp konteynerlerinin çevresinde, park halindeki araçların arasında yiyecek arayan yaban domuzlarının görüntüleri sosyal medya mecralarında da adeta viral oldu.

Bazı vatandaşlar; söz konusu görüntülerin, hızla genişleyen inşaat alanlarına yapılan konutlar nedeniyle yaban hayvanlarının yaşam alanlarının insanoğlu tarafından yok edilmesinin bir sonucu olduğunu dile getirdi.