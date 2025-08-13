Ayvalık’ta baraka kül oldu! Bir kişinin cansız bedeni bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ayvalık’ta baraka kül oldu! Bir kişinin cansız bedeni bulundu

Balıkesir Ayvalık’ta bir barakada yangın çıktı. Alevler biranda etrafa yayıldı ve yanda duran diğer barakalar sirayet etti. İtfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alınan barakalar kül oldu. Yapılan çalışmada 65 yaşında felçli olan bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Ayvalık'ın Altınova Mahallesi Çamlık mevkisindeki Şaban Kalay'a ait barakada saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, bitişikteki akrabalarına ait diğer 3 barakaya da sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 1 saat süren müdahalesiyle yangın söndürdü. Alevlerin söndürülmesinin ardından inceleme yapan itfaiye ekipleri, yangının başladığı barakadaki felçli olan Şaban Kalay'ın cesediyle karşılaştı. Kalay'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

4 baraka kullanılmaz hale gelirken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ayvalık’ta baraka kül oldu! Bir kişinin cansız bedeni bulundu

Ayvalık’ta baraka kül oldu! Bir kişinin cansız bedeni bulundu

Son Haberler
Niğde’de jandarmadan dev operasyon! Milyonluk malzeme ele geçirildi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Niğde’de jandarmadan dev operasyon! Milyonluk malzeme ele geçirildi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
479 öğrenciye trafik eğitimi verildi
479 öğrenciye trafik eğitimi verildi
Nükleer santralde denizanası krizi: Üretim durdu!
Nükleer santralde denizanası krizi: Üretim durdu!
Fenerbahçe'nin Asensio düşü bitiyor! Anlaşma sağlandı
Fenerbahçe'nin Asensio düşü bitiyor! Anlaşma sağlandı
ASELSAN'dan dev adım! 54 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı
ASELSAN'dan dev adım! 54 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı