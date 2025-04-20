Ayvalık’ta denizden kuzu çıktı

Kaynak: İHA
Ayvalık’ta denizden kuzu çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında denizde sürüklenirken tespit edilen kuzu, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında denizde sürüklenirken tespit edilen kuzu, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı personeli, Alibey (Cunda) Adası açıklarında devriye görevi sırasında deniz yüzeyinde bir kuzunun sürüklendiğini fark etti. Harekete geçen ekipler, tekneyle hayvana ulaşarak kuzuyu güvenli şekilde denizden çıkardı.

Sahil Güvenlik botuna alınan kuzu, Alibey Adası Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirilerek sahibine teslim edildi. Sağlık durumu iyi olan kuzunun denize nasıl düştüğü ise bilinmiyor. Sahil Güvenlik personelinin duyarlı müdahalesi takdir topladı.

aw436941-01.jpg

aw436941-02.jpg

aw436941-03.jpg

aw436941-04.jpg

aw436941-05.jpg

Son Haberler
Ayvalık’ta denizden kuzu çıktı
Ayvalık’ta denizden kuzu çıktı
Beşiktaş, Hatayspor'a hazırlanıyor
Beşiktaş, Hatayspor'a hazırlanıyor
Van polisi, uyuşturucu tacirlerinin planını bozdu: Kıyafetlere emdirmişler
Van polisi, uyuşturucu tacirlerinin planını bozdu: Kıyafetlere emdirmişler
THY, Anadolu'nun güzelliklerini dünyaya tanıtacak
THY, Anadolu'nun güzelliklerini dünyaya tanıtacak
Tunceli’deki Urartu mağaraları için turizm hamlesi
Tunceli’deki Urartu mağaraları için turizm hamlesi