Ayvalık'taki yangın söndürüldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ayvalık'taki yangın söndürüldü

Ayvalık'ta meydana gelen yangın Sarımsaklı Plajı'na ulaşmadan ekiplerin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile beraber orman yangınları sık sık yaşanmaya devam ediyor. Ayvalık’ta çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ayvalık ilçesinde çöplük yakınlarında meydana gelen yangın kısa zamanda kuru otlar nedeni ile geniş bir alana yayıldı. Yangının Sarımsaklı Plajı’nın olduğu alana doğru yayılması ile beraber Orman Bakanlığına ait 4 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 60 personel yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Meydana gelen yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınırken iş makineleri ile yangının önü kesildi. Ekiplerin alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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