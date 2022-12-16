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Ayvaya limon sıkıp yerseniz faydalarına siz de şaşıracaksınız

Ayvaya limon sıkmanız durumunda faydalarını şaşırtıyor. Detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 09:18
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Ayvaya limon sıkmanız durumunda faydalarını şaşırtıyor

Ayvaya limon sıkıp yerseniz faydalarına siz de şaşıracaksınız
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Ensonhaber’de yer alan habere göre; C vitamini kaynağı olan ayva, kış mevsiminin en güzel meyvelerinden olduğu biliniyor.

Aynı şekilde yeterli miktarda alındığında bağırsak florasında yaşayan sağlıklı bakterileri destekleyen lif için günlük tavsiyenin yüzde 8'ini sağlar.

Ayvada iyi miktarda bulunan potasyum, meyveye idrar söktürücü özellikler verir, bu nedenle tansiyonu düzenlemek için faydalıdır.

Tek bir ayva, sağlıklı ve işleyen bir bağışıklık sistemi için gerekli bir vitamin olan C vitamininin günlük değerinin yüzde 15'ini sağlar.

Peki, ayvayı nasıl yemelisiniz? İşte limon sıkıp yemenin şaşırtan faydaları...

Ayvaya limon sıkarsanız;

Ayva yenirken boğaza takılır kalır ve yiyen insanın yemesi zor olduğu gibi yutkunurken boğaza takılır kalır.

Ayvaya limon döküp yemek kış aylarındaki hastalıklara karşı bağışıklık kazanmanızı ve boğazlarınızın yumuşamasını sağlar.

Ayvayı en rahat şekilde yemenin kolay yolu, ayvayı dilimlere ayırıp üzerine bolca limon dökmektir.

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