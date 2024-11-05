"Ayyıldız ve Güneş" sergisi AKM’de

Serginin ilham kaynağı olan, merhum Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin 3 Mayıs 2013’te Türkiye’ye yaptığı ziyarette dile getirdiği düşünceleri bu özel buluşmanın temelini oluşturuyor. Abe’nin iki ülkenin bayraklarındaki sembolleri kullanarak, Türk ve Japon halklarının birbirine olan ihtiyacını romantik bir bakış açısıyla: “İki ülkenin bayraklarına bakın. Japonya için güneşi, Türkiye için ayı ve yıldızı göreceksiniz. Ve bir günü düşünün, Ay-Yıldız ve Güneşi. Gün, onlarsız tamamlanabilir mi? İşte bu nedenle, iki ülkenin birbirine ihtiyacı vardır ve bu birlikten büyük sonuçlar mutlaka doğacaktır…” ifadeleri ile paylaştığı bu derin anlam, serginin temelini oluşturuyor.

Türk-Japon ilişkilerinde meydana gelen önemli olayları, kilometre taşlarını hayali bir gazetenin haberleri formatında sunan, geçmişteki başarıları ve dostluğu gözler önüne seren "Ay-Yıldız ve Güneş" sergisi, iki ulusun birbirini nasıl tamamladığını ve küresel bağlamda birlikte nasıl ilerlediğini göstermeyi amaçlıyor.

"Ay-Yıldız ve Güneş" sergisi, tarihin farklı dönemlerinde gerçekleşen olayları hatırlatmak ve unutulmaya yüz tutmuş hikâyeleri gün yüzüne çıkarmak için çeşitli ve olası tüm medya biçimlerinden faydalanarak unutulmaya yüz tutmuş olay ve insanları bir araya getirmeyi, hikâyelerini hatırlatmayı ve onları unutuluştan korumayı amaçlarken, ağızdan ağıza aktarılan bilgilerden dijital medyaya kadar geniş bir yelpazede, insanın hikâye anlatma ihtiyacını vurguluyor. Ziyaretçilere derin bir düşünsel yolculuk sunan serginin sembolü olan sakura ağacı ise zamanın akışını ve geçiciliği temsil ediyor.

Japonya Araştırmaları Derneği, Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi ve Japon Sanat Merkezi iş birliği ile hayata geçirilen, Türk-Japon ilişkilerine yeni bir boyut katacak ve her iki ulusun kültürel bağlarını daha da güçlendirecek tarihi "Ay-Yıldız ve Güneş" sergisi 5-24 Kasım tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sanatseverleri bekliyor.

AYYILDIZ VE GÜNEŞ Sergisi

Tarih: 5 / 24 Kasım

Yer: AKM Türk Telekom Opera Salonu