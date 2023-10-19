Az veren candan çok veren maldan atasözünün anlamı nedir?

Az veren candan çok veren maldan atasözü ne anlama gelir? İşte yanıtı…

Az veren candan çok veren maldan atasözünün anlamı nedir?

Az veren candan çok veren maldan atasözünün anlamı: Yapılan yardımın içten, özverili olması önemlidir.

Varlıklı olmayan kimse az verir ama içten verir, çok verense varlıklıdır yalnızca maldan vermiş olur” anlamında belirtilmiştir. Buradan çıkaracağımız mana hediyenin küçük veya büyük olmasının değil, ne kadar içten bir şekilde verildiğinin önemli olduğudur.

Malı az olup da buna göre küçük bir hediye veren insanın maddi olarak dar olduğu halde bu inceliği yapmasının daha kıymetli, daha içten olduğudur. Malı fazla olan insanın ise emek harcamadan, zorlanmadan yaptığı büyük hediyenin diğerinden değer olarak üstün olmadığını, diğerinde de var olan bir emeğin olduğunu düşünmemiz gerekmektedir.

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