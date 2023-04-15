15 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Skandala sert tepki. Azerbaycan sporcularını geri çekti

Skandala sert tepki. Azerbaycan sporcularını geri çekti

Azerbaycan, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'ndaki sporcularını geri çekme kararı aldı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 13:09
Takip Et

Azerbaycan bayrağına saygısızlık

Skandala sert tepki. Azerbaycan sporcularını geri çekti
+
Aa
-

Azerbaycan, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde Azerbaycan bayrağının yakılması üzerine, şampiyonadaki sporcularını geri çekme kararı aldı.

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Olimpiyat Komitesi, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Azerbaycan bayrağının yakılması üzerine ortak bildiri yayınladı.

Bildiride, Azerbaycan bayrağının müsabakaya akredite bir kişi tarafından, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'n da yer aldığı törende yakıldığı belirtildi.

Eylemin, Ermenistan kamuoyunda da onaylandığı ve bayrağı yakan kişinin kahraman ilan edildiği ifade edilen bildiride, bu durumun, Ermenistan'daki ırkçılık ve Azerbaycan düşmanlığının açık örneği olduğu, aynı zamanda halklar arasında barışı ve karşılıklı anlayışı teşvik eden sporun amaç ve ilkeleriyle tamamen çeliştiği kaydedildi.

Sporun siyasallaştırılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulanan bildiride, şu ifadeler yer aldı:

"Böyle bir nefret ortamının hakim olduğu ve güvenliğin sağlanamadığı Ermenistan'da psikolojik baskılar nedeniyle Azerbaycanlı sporcuların müsabakalara normal katılımı mümkün değil. Bütün bunlar göz önünde bulundurularak Azerbaycan sporcularının vatana dönmesi yönünde karar alınmıştır. Ermenistan, onların güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlamalıdır. Uluslararası toplumu ve uluslararası spor kurumlarını bu barbarca eylemi şiddetle kınamaya çağırıyoruz. Avrupa Halter Federasyonunu da Ermenistan'a yaptırım uygulamaya çağırıyoruz. Bu olay, Ermenistan'ın uluslararası spor müsabakaları düzenleme ve sporcuların güvenliğini sağlama iktidarında olmadığını ortaya koymaktadır."

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Azerbaycan bayrağının yakılması şiddetle kınandı ve olayı gerçekleştiren kişinin derhal cezai müeyyideye tabi tutulması istendi.

Avrupa Halter Şampiyonasının açılış töreninde, ülke bayraklarının sahneye çıktığı sırada bir kişi, Azerbaycan bayrağını taşıyan kızın elinden bayrağı alarak yakmıştı.

Azerbaycan, şampiyonada 12 kişilik kafileyle yer alıyor.
(AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
1
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
2
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
3
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
4
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
5
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
6
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
﻿ABD'de bir ilk: Hoparlörle 5 vakit ezan okunmasına izin verildi
7
﻿ABD'de bir ilk: Hoparlörle 5 vakit ezan okunmasına izin verildi
﻿ABD'de bir ilk: Hoparlörle 5 vakit ezan okunmasına izin verildi
﻿Alerjik çocuklar için 14 öneri
﻿Alerjik çocuklar için 14 öneri
﻿Alerjik çocuklar için 14 öneri
﻿Avukatlar ilk 5 yıl aidattan muaf
﻿Avukatlar ilk 5 yıl aidattan muaf
﻿Avukatlar ilk 5 yıl aidattan muaf
﻿Azgın dere istinat duvarını çökertti
﻿Azgın dere istinat duvarını çökertti
﻿Azgın dere istinat duvarını çökertti
﻿Trabzonspor'dan ayrılan Vitor Hugo yeni takımının formasını giydi
﻿Trabzonspor'dan ayrılan Vitor Hugo yeni takımının formasını giydi
﻿Trabzonspor'dan ayrılan Vitor Hugo yeni takımının formasını giydi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.