Azerbaycan bayrağının renkleri İstanbul’daki köprülere örtündü

28 Mayıs'ta gerçekleşen bu özel aydınlatma, İstanbul Boğazı'nın üç köprüsünü de Azerbaycan'ın milli renkleri ile süsleyerek, kardeş ülkenin bağımsızlığını onurlandırıldı. Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul'un bu akşamki manzarası bir başka güzel. Fatih Sultan Mehmet, 15 Temmuz Şehitler ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Can Azerbaycan'ın renkleriyle nakış nakış işlendi. Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutlarız." ifadelerini kullanarak, bu anlamlı geceden kareleri paylaştı.