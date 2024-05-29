Azerbaycan bayrağının renkleri İstanbul’daki köprülere örtündü

Kaynak: İHA
Azerbaycan bayrağının renkleri İstanbul’daki köprülere örtündü

İstanbul'un simge yapılarından olan 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü anısına Azerbaycan bayrağının renkleriyle; kırmızı, mavi ve yeşil ışıklarla bezendi.

28 Mayıs'ta gerçekleşen bu özel aydınlatma, İstanbul Boğazı'nın üç köprüsünü de Azerbaycan'ın milli renkleri ile süsleyerek, kardeş ülkenin bağımsızlığını onurlandırıldı. Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul'un bu akşamki manzarası bir başka güzel. Fatih Sultan Mehmet, 15 Temmuz Şehitler ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Can Azerbaycan'ın renkleriyle nakış nakış işlendi. Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutlarız." ifadelerini kullanarak, bu anlamlı geceden kareleri paylaştı.

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