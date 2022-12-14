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Aliyev’den flaş ‘Zengezur Koridoru’ açıklaması! Tarih verdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki zaferin bölgede yeni projelere imkan açtığını belirterek, "Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan arasındaki üçlü görüşmelerin düzenli şekilde yapılması ilişkilerimizi daha da güçlendirecektir.Zengezur Koridoru 2024'te tamamlanacak ve yeni nakliyat koridoru oluşturulacak" dedi.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 15:55
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Zengezur Koridoru 2024'te tamamlanacak ve yeni nakliyat koridoru oluşturulacak

Aliyev’den flaş ‘Zengezur Koridoru’ açıklaması! Tarih verdi
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Aliyev, Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şehrinde gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan'ın birbiriyle etnik, dini ve kültürel köklerle, ortak manevi değerlerle sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurgulayan Aliyev, üç ülkenin zengin tarihi ve insanlığa verdikleri büyük katkılardan gurur duyduklarını kaydetti.

Aliyev, Azerbaycan'ın hem Türkiye hem de Türkmenistan'la siyasi ilişkilerinin yüksek seviyede olduğunun altını çizerek, Türkiye ile imzaladıkları Şuşa Beyannamesi ile ilişkileri stratejik müttefiklik düzeyine çıkarttıklarına dikkati çekti.

Türkmenistan ile de 2017'de stratejik işbirliği anlaşması imzaladıklarını söyleyen Aliyev, üç ülkenin tüm uluslararası kuruluşlarda birbirlerini desteklediklerini ifade etti.

Aliyev, tarihi bağlar üzerinde kurulu ilişkilerin üç ülke arasında ekonomik, ticari, ulaştırma, lojistik ve diğer alanlarda işbirliklerini geliştirmesi için imkanlar sunduğunu belirterek, "2022 yılının Ocak-Ekim aylarında Türkiye ile ticaretimiz yüzde 45 artarak 5 milyar dolara ulaştı. Azerbaycan'dan Türkiye ekonomisine 20 milyar dolar, Türkiye'den Azerbaycan ekonomisine yaklaşık 14 milyar dolar yatırım yapılmıştır. Bu yıl Türkmenistan ile ticaret hacmimiz 5 kat arttı. Bu da rekor seviyedir." bilgisini paylaştı.

Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan'ın ulaştırma ve lojistik alanında büyük başarılara imza atarak çok sayıda proje gerçekleştirdiğini bildiren Aliyev, "Bunlar da ulaştırma bağlantıları için yeni imkanlar açıyor. Her üç ülkede bu alana yatırımlar çağdaş altyapının kurulmasına katkı vermiştir. Azerbaycan Doğu-Batı, Kuzey-Güney ulaştırma koridorlarının etkin katılımcısı ve kendi topraklarında demiryolu, karayolu ve hava nakliyatıyla bağlı olan bütün başlıca konuları icra etmiştir. Bunun sonucunda Azerbaycan önemli bir transit ülke olmuştur. 2022'nin ilk 10 ayında Azerbaycan'dan geçen genel transit taşımacılığın hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80'den çok artmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"ZENGEZUR KORİDORU'NUN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Aliyev, Zengezur Koridoru'nun açılması için çalıştıklarını belirterek, "Zengezur Koridoru'nun Azerbaycan'dan geçen kısmında demiryolunun yüzde 40'ı, karayolunun yüzde 70'i tamamlandı. İşler 2024'te tamamlanacak ve sonuçta yeni nakliyat koridoru oluşturulacak." dedi.

Uluslararası Bakü Limanı'nın yılda 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olduğunu ve bu hacmin 25 milyon tona ulaştırmayı planladıklarını söyleyen Aliyev, geçen yıl temeli atılan Hazar kıyısındaki Alat Ekonomik Bölgesinin imkanlarından Türkiye ve Türkmenistan şirketlerini faydalanmaya davet etti.

Aliyev, 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun açılışını yaptıklarını hatırlatarak, "Bu projeye 100 milyon dolardan fazla yatırım yapılacak ve hattın taşıma kapasitesi 1 milyondan 5 milyon tona çıkarılacak. Azerbaycan 50'den fazla yük gemisiyle Hazar'daki en büyük ticaret donanmasına sahiptir. 2013'te faaliyete geçen Bakü Gemi İnşa Fabrikası tam gücüyle çalışıyor. Bu fabrikada her türlü gemi inşa edilebilir. Azerbaycan 18 kargo uçağıyla yen büyük hava taşımacılığı filosuna sahiptir. 10 yılda bu filoya 9 uçağın daha eklenmesi planlanıyor." diye konuştu.

"LAÇIN'DA ULUSLARARASI HAVALİMANININ AÇILMASI PLANLANIYOR"

Azerbaycan'da 8 uluslararası havalimanının bulunduğuna dikkati çeken Aliyev, işgalden kurtarılan bölgelerde inşa edilen Fuzuli ve Zengilan havalimanlarının açılışını Erdoğan'la birlikte yaptıklarını hatırlattı.

Aliyev, konuşmasında şunları kaydetti:

"2024'te işgalden kurtarılmış Laçın'da ülkemizin dokuzuncu uluslararası havalimanının açılması planlanmaktadır. 2020'de 44 günlük savaşta elde edilen zafer sonucunda topraklarımız Ermenistan'ın 30 yıllık işgalinden kurtarıldı. Karabağ sorunu çözüldü ve bu zafer bölgede yeni ulaştırma projeleri için elverişli imkan yarattı. Dünyada yeni zorluklar ve tehditler var. Dolayısıyla diğer alanların yanı sıra ülkelerimiz arasında güvenlik, savunma sanayisi gibi alanlarda da işbirliğinin genişletilmesi büyük önem taşıyor. Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan arasındaki üçlü görüşmelerin düzenli şekilde yapılması ilişkilerimizi daha da güçlendirecektir."

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