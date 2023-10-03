Azerbaycan Ermeni işgalinden kurtardığı bölgede Enver Paşa’nın ismini yaşatacak

Azerbaycan’ın Ermeni işgalcilerden kurtardığı Karabağ’ın Hankendi bölgesindeki bir caddeye Enver Paşa’nın adı verildi.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesabı X’te yaptığı paylaşımla yaşanan gelişmeyi duyurdu.

Haskoloğlu’nun paylaşımında bir harita görüntüsü de yer alırken, görüntüde Enver Paşa’nın adının yer aldığı görüldü.

Haskoloğlu'nun paylaşımı şu şekilde oldu:

"Azerbaycan, Ermenistan’dan temizlediği Hankendi’bin bir caddesinin adını Enver Paşa caddesi olarak değiştirdi."

AZERBAYCAN’IN KARABAĞ OPERASYONU

Azerbaycan ordusunun 19 Eylül’de Karabağ'da başlattığı ve 24 saat süren terörle mücadele operasyonunun ardından Ermeni silahlı gruplar teslim olmuş, Ermeni nüfus ile Azerbaycanlı temsilciler arasında diyalog süreci başlamıştı.

Operasyonun ardından Azerbaycan temsilcileri ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri ilk görüşmeyi 21 Eylül’de Azerbaycan'ın Yevlah kentinde, ikinci görüşmeyi 25 Eylül’de Karabağ'daki Hocalı’da, üçüncü görüşme ise 29 Eylül’de yine Yevlah’ta gerçekleştirmişti.

ERMENİLER KENDİ İSTEKLERİYLE BÖLGEYİ TERK EDİYOR

Operasyonun ardından Azerbaycan yönetimi Karabağ'daki Ermenilerin haklarının ve güvenliklerinin garanti altına alınacağını belirtmesine rağmen bazı Ermeniler kendi istekleriyle bölgeyi terk ediyor. Azerbaycan yönetimi ise Karabağ'ı terk etmek isteyen Ermenilerin Ermenistan'a güvenli geçişi için gerekli koşulları oluşturdu. Gönüllü olarak Karabağ'dan ayrılan Ermeniler, otobüs ve özel araçlarla Ermenistan'a geçiş yapıyor.