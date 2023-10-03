Azerbaycan Ermenilerin sözde cumhurbaşkanını gözaltına aldı

Harutyunyan, Azerbaycan’ın Gence kentindeki sivil halka yönelik roket saldırıları ve İkinci Karabağ Savaşı sırasında sivillerin öldürülmesiyle bağlantılı olarak uluslararası arananlar listesinde yer alıyordu.

Azerbaycan, suçluların peşini bırakmıyor

Azerbaycan, kendi toprağı olan Karabağ’da yasa dışı faaliyetlerde bulunan, saldırı planları yapan ve terör suçlarına imza atan isimlerin peşinde olmaya devam ediyor. Daha önce birçok şüpheliyi yakalayarak gözaltına alan Bakü makamları, iki ismi daha arananlar listesine eklemişti. Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev, Karabağ’daki eski ayrılıkçı liderler Arayik Harutyunyan ve Celal Harutyunyan’ın arananlar listesinde yer aldığını söyledi. Aliyev, ayrıca David Babayan adlı bir başka sözde Ermeni yöneticinin de cezaevinde olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

300’den fazla suçlu aranıyor

Azerbaycan Başsavcısı, Karabağ ihtilafının başlangıcından bu yana Ermeni ayrılıkçıların işlediği tüm suçların kayıt altına alındığını ve delillerin toplandığını söyledi. Aliyev, bu tür 300 ceza davası açıldığını ve 300’den fazla suçlunun uluslararası arananlar listesine alındığını kaydetti. Aliyev, suç işlediği gerekçesiyle aranan Ermenilere gönüllü olarak teslim olmaları çağrısında bulundu. Aranan dört kişinin halihazırda gözaltına alındığına dikkat çekti.