Azerbaycan Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu

Azerbaycan Merkez Bankası, Ocak 2025 toplantısında, ana refinansman faiz oranını %7,25’te sabit tutma kararı aldı. Bu, ardışık sekizinci toplantıydı ve faizin değiştirilmemesi, borçlanma maliyetlerinin en düşük seviyede kalmasına olanak sağladı. Banka, 2021 Aralık ayında başlayan faiz indirim sürecinin ardından, en düşük seviyeyi yinelemiş oldu. Bu kararın, 4±2% hedef enflasyon bandı ile uyumlu bir şekilde, hem iç hem de dış kaynaklı enflasyonist baskıların değerlendirilmesi sonucu alındığı bildirildi.

Faiz oranı koridoru da değişmeden bırakıldı; üst sınır %8,25, alt sınır ise %6,25 olarak belirlenmeye devam etti. Bu da piyasalara, Merkez Bankası’nın faiz politikalarındaki sürekliliği koruma niyetini gösteriyor. Azerbaycan Merkez Bankası'nın faiz oranlarında yaptığı değişiklikler, genellikle iç ve dış ekonomik gelişmelere bağlı olarak şekilleniyor ve enflasyon hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.

2023 SONUNDA YÜKSELEN ENFLASYON

Azerbaycan'da, enflasyon oranı 2023 yılının Aralık ayında %4,9’a yükseldi. Bu, Eylül 2023’ten sonraki en yüksek enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti. Yükselen enflasyon oranı, özellikle enerji fiyatlarındaki artışlar ve küresel ekonomik faktörlerin etkisiyle birlikte, yurtiçi ve yurtdışındaki enflasyonist baskıların artmasına neden oldu. Bunun yanı sıra, gıda fiyatlarındaki yükselme de enflasyonu etkileyen önemli faktörlerden biri oldu.

Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutma kararı, artan enflasyon oranlarıyla mücadele için bir dizi önlem almayı da gerektiriyor. Enflasyonla mücadeledeki ana hedef, halkın alım gücünü korumak ve ekonomiyi istikrara kavuşturmak. Ancak, küresel ekonomik durgunluk ve iç talep sorunları, bu hedeflere ulaşılmasını zorlaştırabiliyor.

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON HEDEFLERİ VE EKONOMİK POLİTİKA

Merkez Bankası, faiz oranlarını belirlerken hedef enflasyon oranına odaklanıyor. Ülkenin hedefi, %4±2 arasında bir enflasyon oranını yakalamak. Bu hedefe ulaşmak için, faiz oranlarının yanı sıra para arzı, kredi politikaları ve döviz kuru yönetimi gibi bir dizi ekonomik aracın koordineli bir şekilde kullanılması önem taşıyor.

Azerbaycan ekonomisi, son yıllarda küresel ekonomik koşullara bağlı olarak dalgalı bir performans sergiliyor. Küresel enerji fiyatlarındaki değişimler, Azerbaycan'ın petrol ve doğalgaz ihracatına dayalı ekonomisini doğrudan etkiliyor. Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara ek olarak, dünya genelindeki ticaret gerilimleri ve belirsizlikler, Azerbaycan'ın ekonomik istikrarını tehdit eden dış faktörler arasında yer alıyor.