Azerbaycan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı 101. yılında törenle kutlandı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

KAYNAK: İHA
Azerbaycan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı 101. yılında törenle kutlandı

Azerbaycan’nın başkenti Bakü’deki Türk Şehitliği'nde düzenlenen törenle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.

Türk Şehitliği Anıtı’na çelenk bırakıldıktan sonra iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende hatıra defterini imzalayan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, “Aziz şehitlerimiz, yüce Türk milletinin kahraman evlatları. Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimizin 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazandığı büyük zaferin 101. yıldönümü vesilesiyle bir kez daha huzurunuzda bulunmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun neferleri olan sizler, 105 yıl önce yazdığınız büyük kahramanlık destanıyla Azerbaycanlı kardeşlerinizin bağımsızlığı uğruna şehadeti vazife bilip makamların en yücesine eriştiniz. Kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve kutsal vatan topraklarının muhafazası için şehit düştüğünüz bu topraklarda ‘bir millet, iki devlet’ gerçeğinin en açık timsali olarak Türk ve Azerbaycan halkının kalplerinde ebediyen yaşayacaksınız. 101 yıl önce tarihe altın harflerle yazılan Büyük Zafer'den aldığımız ilham ve cesaretle ülkemiz için daha müreffeh bir geleceğin inşası için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Azerbaycan'ın her bir köşesinde şehadet mertebesine erişmiş sizler ile Kurtuluş Savaşı'nda vatan uğruna canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi ve ülkemiz ile Azerbaycan'ın tüm şehitlerini bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Aziz ruhlarınız şad olsun” dedi.

Tören, temsili şehit kabirlerine karanfil ile Azerbaycan Şehitlik Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından sona erdi. Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Silahlı Kuvvetler Kara Komutanlığı Ataşesi Albay Erkan Erbay, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Türk iş adamları, müşavirler ve büyükelçilik personeli katıldı.

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