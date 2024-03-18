Azerbaycan'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü için tören düzenlendi

Kaynak: AA
Azerbaycan'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü için tören düzenlendi
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı nedeniyle tören düzenlendi.

Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Askeri Ataşe Tuğgeneral Soner Oruçoğlu, Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bazı vatandaşlar katılım gösterdi.

Büyükelçi Bağcı'nın Şehitlik Anıtı'na çelenk bıraktığı törende şehitler için saygı duruşu yapıldı, Türkiye ile Azerbaycan'ın milli marşları okundu.

Şehitlik hatıra defterini imzalayan Bağcı, bir kez daha şehitlerin manevi huzurunda bulunmanın onurunu yaşadıklarını belirtti.

Bağcı, Çanakkale'de dünyanın en kuvvetli orduları karşısında kısıtlı olanaklara rağmen kazanılan destansı zaferin tarihe altın harflerle kazındığını, Türk milletinin bağımsızlığı uğruna başarabileceklerini dünyaya gösterdiğini söyledi.

Çanakkale'deki şanlı zaferin ayrıca Kurtuluş Savaşı için de cesaret ve ilham kaynağı olduğunu söyleyen Bağcı, Mehmetçik'in Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğruna verdiği mücadelenin de tarihte ve gönüllerdeki yerini koruyacağını vurguladı.

Son Haberler
İzmir'deki nevruz etkinliğinde gözaltı sayısı 35'e çıktı Gündem
İzmir'deki nevruz etkinliğinde gözaltı sayısı 35'e çıktı
Nohutlu Tarhana Çorbası nasıl yapılır? Nohutlu Tarhana Çorbası için gerekli malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Nohutlu Tarhana Çorbası nasıl yapılır? Nohutlu Tarhana Çorbası için gerekli malzemeler neler?
Melis Sezen asansörde kendini tutamadı Magazin
Melis Sezen asansörde kendini tutamadı
Avrupa göçmen akınına karşı yeni ortağını buldu. Milyarlarca liralık fon sağlıyorlar Dünya
Avrupa göçmen akınına karşı yeni ortağını buldu. Milyarlarca liralık fon sağlıyorlar
Huzursuz bacak sendromunu iyileştiren 3 besin. Canan Karatay açıkladı Sağlık
Huzursuz bacak sendromunu iyileştiren 3 besin. Canan Karatay açıkladı
Hakan Fidan ilk kez ‘Polat Alemdar’ hakkında konuştu! Kurtlar Vadisi esprisi Siyaset
Hakan Fidan ilk kez ‘Polat Alemdar’ hakkında konuştu! Kurtlar Vadisi esprisi
Döner kavşakta çarpışan 2 araçtan biri takla attı: 2 yaralı Yerel Haberler
Döner kavşakta çarpışan 2 araçtan biri takla attı: 2 yaralı