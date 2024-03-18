Azerbaycan'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü için tören düzenlendi

Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Askeri Ataşe Tuğgeneral Soner Oruçoğlu, Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bazı vatandaşlar katılım gösterdi.

Büyükelçi Bağcı'nın Şehitlik Anıtı'na çelenk bıraktığı törende şehitler için saygı duruşu yapıldı, Türkiye ile Azerbaycan'ın milli marşları okundu.

Şehitlik hatıra defterini imzalayan Bağcı, bir kez daha şehitlerin manevi huzurunda bulunmanın onurunu yaşadıklarını belirtti.

Bağcı, Çanakkale'de dünyanın en kuvvetli orduları karşısında kısıtlı olanaklara rağmen kazanılan destansı zaferin tarihe altın harflerle kazındığını, Türk milletinin bağımsızlığı uğruna başarabileceklerini dünyaya gösterdiğini söyledi.

Çanakkale'deki şanlı zaferin ayrıca Kurtuluş Savaşı için de cesaret ve ilham kaynağı olduğunu söyleyen Bağcı, Mehmetçik'in Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğruna verdiği mücadelenin de tarihte ve gönüllerdeki yerini koruyacağını vurguladı.