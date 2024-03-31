Azerbaycan'dan Ermenistan sert provokasyon açıklaması

Kaynak: İHA
Azerbaycan'dan Ermenistan sert provokasyon açıklaması
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamayla Ermenistan uyarıldı. Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamada "Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin her türlü askeri provokasyon girişimi konusuna uyarıyoruz" denildi.

Azerbaycan'tan Ermenistan'a sert uyarı:“Her türlü provokasyon girişimine kararlılıkla karşılık verileceği konusunda uyarıyoruz”

Açıklama Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlığın yaptığı açıklamada Ermeni birliklerin hareketlerinin yoğunlaştığının gözlemlendiği belirtildi. Bakanlık “Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan'a yönelik her türlü askeri provokasyon girişimine Azerbaycan Ordusu tarafından kararlılıkla karşılık verileceği konusunda uyarıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

SINIRDA TANSİYON YÜKSELİYOR

Azerbaycan ile Ermenistan sınırında son günlerde yaşanan gerilim tansiyonu yükselti.. Ermenistan-Azerbaycan sınırının çeşitli bölgelerinde son günlerde hareketliliğe dikkat çeken Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait birliklerin, zırhlı araçların, topçu tesislerinin ve diğer ağır silahların yoğunlaştığının gözlemlendiği bildirildi. Açıklamada, “Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan'a yönelik her türlü askeri provokasyon girişimine Azerbaycan Ordusu tarafından kararlılıkla karşılık verileceği konusunda uyarıyoruz. Durumun gerginleşmesini ve herhangi bir provokasyonun tüm sorumluluğunun tamamen Ermenistan'a ve onun patronlarına ait olacağını bir kez daha ilan ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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