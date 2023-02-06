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Azerbaycan'dan kurtarma ekipleri geliyor

Azerbaycan’dan 370 kişilik arama kurtarma ekibi, AFAD ve diğer ekiplerin çalışmalarına katkı vermek üzere deprem bölgesine intikal ediyor.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 09:20
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Azerbaycan'dan kurtarma ekipleri geliyor

Azerbaycan'dan kurtarma ekipleri geliyor
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İHA'nın haberlerine göre, Azerbaycan’dan 370 kişilik arama kurtarma ekibi, AFAD ve diğer ekiplerin çalışmalarına katkı vermek üzere deprem bölgesine intikal ediyor.

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