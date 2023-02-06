Azerbaycan'dan kurtarma ekipleri geliyor

İHA'nın haberlerine göre, Azerbaycan’dan 370 kişilik arama kurtarma ekibi, AFAD ve diğer ekiplerin çalışmalarına katkı vermek üzere deprem bölgesine intikal ediyor.
İHA'nın haberlerine göre, Azerbaycan’dan 370 kişilik arama kurtarma ekibi, AFAD ve diğer ekiplerin çalışmalarına katkı vermek üzere deprem bölgesine intikal ediyor.
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