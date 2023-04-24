Azerbaycan’ın tarihi adımı Ermenistan’ı şok etti

Azerbaycan Sınır Müdürlüğü'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan Sınır Güvenliği'nin üniteleri Azerbaycan'ın egemen toprakları üzerinde, Laçin-Hankendi yolunun girişinde bir kontrol noktası kurmuştur" bilgisi verildi. Kontrol noktasının, "kaçak insan, silah ve mayın taşımacılığını önlemek için" kurulduğunu bildirdi.

RUS ASKERLERİ DEVRİYE GEZİYOR

2020 Dağlık Karabağ Savaşı'nın sonlandıran Rusya arabuluculuğundaki ateşkes anlaşmasında Azerbaycan, Laçin koridoruna güvenli geçiş sağlayacağının garantisini verdi. Laçin koridorunda da Rus askerleri devriye geziyor.

ERMENİSTAN’DAN AÇIKLAMA

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ise Azerbaycan'ın, "gerekçe yaratmaya çalıştığını" söyleyerek, iddiaların "gerçekten uzak ve temelsiz olduğunu" belirtti.

Erivan, kontrol noktasının 2020 ateşkes anlaşmasının, "iğrenç bir ihlali olduğunu" ve Bakü'nün, "Dağlık Karadağ'da etnik temizlik politikasının bir parçası olduğunu" öne sürdü.

ABD TEPKİ GÖSTERDİ

Washington, Dağlık Karabağ ile Ermenistan'ı bağlayan yolun üzerine kontrol noktası kurulmasına tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Laçin koridorunun serbest geçişe açık olması gerektiğini be iki tarafın da provokasyondan kaçınması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz" denildi.