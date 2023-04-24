Azerbaycan’ın tarihi adımı Ermenistan’ı şok etti

Azerbaycan’ın Karabağ ile Ermenistan arasında yer alan tek otoyola kontrol noktası kurması iki ülke arasında gerilime neden oldu.

Azerbaycan’ın tarihi adımı Ermenistan’ı şok etti

Azerbaycan Sınır Müdürlüğü'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan Sınır Güvenliği'nin üniteleri Azerbaycan'ın egemen toprakları üzerinde, Laçin-Hankendi yolunun girişinde bir kontrol noktası kurmuştur" bilgisi verildi. Kontrol noktasının, "kaçak insan, silah ve mayın taşımacılığını önlemek için" kurulduğunu bildirdi.

RUS ASKERLERİ DEVRİYE GEZİYOR

2020 Dağlık Karabağ Savaşı'nın sonlandıran Rusya arabuluculuğundaki ateşkes anlaşmasında Azerbaycan, Laçin koridoruna güvenli geçiş sağlayacağının garantisini verdi. Laçin koridorunda da Rus askerleri devriye geziyor.

ERMENİSTAN’DAN AÇIKLAMA

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ise Azerbaycan'ın, "gerekçe yaratmaya çalıştığını" söyleyerek, iddiaların "gerçekten uzak ve temelsiz olduğunu" belirtti.

Erivan, kontrol noktasının 2020 ateşkes anlaşmasının, "iğrenç bir ihlali olduğunu" ve Bakü'nün, "Dağlık Karadağ'da etnik temizlik politikasının bir parçası olduğunu" öne sürdü.

ABD TEPKİ GÖSTERDİ

Washington, Dağlık Karabağ ile Ermenistan'ı bağlayan yolun üzerine kontrol noktası kurulmasına tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Laçin koridorunun serbest geçişe açık olması gerektiğini be iki tarafın da provokasyondan kaçınması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz" denildi.

İlgili Haberler
Ermenilerden küstah sözde 'soykırım' provokasyonu. Türk Bayrağı yaktılar
Ermenilerden küstah sözde 'soykırım' provokasyonu. Türk Bayrağı yaktılar
Ermeni meselesi, Musevî lobileri...
Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Tüketici Güven endeksi düştü Ekonomi
Tüketici Güven endeksi düştü
Demirtaş Erdoğan’la karşılaşırsa ne diyeceğini açıkladı Siyaset
Demirtaş Erdoğan’la karşılaşırsa ne diyeceğini açıkladı
Adıyaman'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı Güncel
Adıyaman'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Uzmanından cildi 1 saatte gençleştiren öneri Sağlık
Uzmanından cildi 1 saatte gençleştiren öneri
Arama yapılan arazide 56 vahşi hayvan ele geçirildi Dünya
Arama yapılan arazide 56 vahşi hayvan ele geçirildi
Devrilen minibüste 4 kişi yaralandı Güncel
Devrilen minibüste 4 kişi yaralandı
Mansur Yavaş'tan Millet İttifakı'na "illet, zillet ittifakı" diyenlere: Sanki biz uzaydan geldik Siyaset
Mansur Yavaş'tan Millet İttifakı'na "illet, zillet ittifakı" diyenlere: Sanki biz uzaydan geldik