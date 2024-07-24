Azerbaycanlı genç model 45 yaş büyük Dubai şeyhi ile evlendi

Kaynak: Haber Merkezi
Azerbaycanlı genç model 45 yaş büyük Dubai şeyhi ile evlendi

Azerbaycanlı genç model, kendisinden 45 yaş büyük Dubai şeyhi ile evlendi. “Benim için esas olan sevgidir” diyen model, ilişkisinin gerçekliğini vurguladı.

Azerbaycanlı genç model, kendisinden 45 yaş büyük Dubai şeyhi ile evlenerek gündeme oturdu. Çiftin ilişkisi, hem yaş farkı hem de sosyal statü farklılıkları nedeniyle geniş bir yankı uyandırdı. Model, evliliğini savunarak, “Benim için esas olan sevgidir." ifadelerini kullandı. Genç modelin bu açıklaması, bazı kesimlerde olumlu karşılanırken, bazı kişiler ise ilişkiye eleştirel bir bakış açısıyla yaklaştı. Özellikle sosyal medyada yapılan yorumlar, çiftin arasındaki yaş farkının ve farklı yaşam tarzlarının ilişkiyi nasıl etkileyebileceği konusunda tartışmalara yol açtı.

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