Böyle şaka mı olur. Azgın Pitbull çocuğa dehşeti yaşattı

İHA'nın haberine göre, olay, geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde Pınar Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, site avlusunda oyun oynayan çocukları korkutmak isteyen bir genç, Pitbull cinsi köpeğini serbest bıraktı.

O sırada 13 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk ise korkarak kaçmaya çalışsa da köpek ayağından ısırdı. Dakikalar boyunca köpek çocuğu bırakmazken, çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.

Sopalarla köpeğe vurdular. Köpek ısırdığı çocuğun ayağını bırakarak kaçtı. Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o korku dolu anlar ise anbean kameraya yansıdı.

"SÜPÜRGEYLE VURDUM AMA KÖPEK BIRAKMADI"

Köpeğin saldırdığı kızı kurtarmak için sopayla müdahale eden bir esnaf, “Ben dükkan otururken bir bağrışma sesi duydum ve dışarı çıktım. Baktığımda bir çocuğu köpek ısırmış ve sahibi de köpeği çekmeye çalışıyordu" dedi.

Esnaf "Kimsenin müdahale etmediğini görünce elime süpürge alarak aşağıya indim. Birkaç tane vurdum ama köpek bırakmadı çocuğu. Daha sonra çevreden birkaç kişi daha geldi anca öyle kurtardık. Hemen ambulans çağırdık. Daha sonra çocuğu ambulans ise hastaneye götürdüler” diyerek yaşanan olayı anlattı.