Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde sanık olan Rıza Akpolat’ın şirketinin müdürü Taner Çukadar'ın Dubai’de bulunan Sedat Peker’le görüntülü görüştü. Taner Çukadar Sedat Peker’le yaptığı görüntülü görüşmenin ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından teşekkür etmek anlamına gelen bir emojiyle paylaştı. Paylaşımda yeniymiş gibi izlenim veren görüşmenin iki yıl önce gerçekleştiği öğrenildi.

Taner Çukadar uzun yıllardır Beşiktaş Belediyesi Rıza Akpolat’ın yanında çalışıyordu. Kendi ifadesine göre de 2 yıldır Akpolat’ın şirketinin müdürüydü. Rıza Akpolat’ın tutuklandığı 17 Ocak’tan bir hafta sonra da Taner Çukadar tutuklanmıştı.

Taner Çukadar 6 ay tutuklu kaldıktan sonra 3 Eylül’de verdiği ifade sonrası 8 Eylül’de tahliye edildi. Dosyada Taner Çukadar’ın adı Rıza Akpolat’a ait iki otomobilin Aziz İhsan Aktaş’a bedelinin üstünde satıldığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

TANER ÇUKADAR’IN VERDİĞİ İKİNCİ İFADELER

Bu araba satışıyla ilgili ilk ifadesinden farklı beyan veren Taner Çukadar şöyle anlattı:

“Rıza Akpolat bir gün bana 'iki arabayı da sat' dedi. Galericilik yapan arkadaşım Taner Gerçek ile görüştüm. Arabalardan birinin 5.500.000 lira, diğerinin ise 2.000.000-2.100.000 lira edeceğini söyledi. Bu hususu Rıza Akpolat' a ilettim. Kabul etmedi, araçların daha yüksek paraya satılacağını söyledi. Sonraki günlerde Alican Abacı’yı yanına çağırıp ‘Aziz ile görüş iki arabayı 15.000.000 liraya satın alsın’ talimatını vermiş. Alican da bu konuda strese girmişti olayı bana anlattı. Bir gün Alican odasına çağırdı. Gittiğimde Aziz İhsan Aktaş odada oturuyordu. Aziz İhsan Aktaş'ın araçlardan birini 9.500.000 liraya, diğerini ise 5.500.000 liraya satın alacağını söyledi. Aziz İhsan Aktaş bana İbrahim Binici isimli birinin numarasını verdi. Bu kişi ile irtibat kurdum. Araçların devrini yaptım.”

Taner Çukadar ilk ifadesinden farklı olarak ikinci ifadeyi 6 Mart tarihinde verdi. Ancak tahliye olamadı. 6 Mart tarihinde verdiği ifadede Rıza Akpolat’la ilgili şöyle iddialarda bulundu:

“Rıza Akpolat ve Yeşim Akpolat ailesinin tatil, seyahat organizasyonunu Durmuş Yıldırım yapardı. Durmuş'un yaptığı masraflar kendisine nakit parayla ödenirdi. Durmuş ile anlaşamayınca yaklaşık 4-5 ay benim kredi kartımdan bu masraflar karşılanmaya başlandı. Yapmış olduğum masraflar tutarında Rıza Akpolat bana elden para veriyordu. Bu paraları bazen şoföreler üzerinden hesabıma göndertip kredi kartımı ödüyordum. Dağıtılan paraların koordinesini Emirhan sağlıyordu. Bu paraların kaynağını, kimden alındığını bilmiyorum. Ödeme yapılacağı zaman bana ya da şoförlere verilir söyledikleri hesaplara gönderilirdi. Rıza Akpolat para işlerini benden gizli yapardı. Kimsenin bilmesini istemezdi. Bu işlerde son zamanlarda en yakınında olan kişi Mehmet Ataş'tı. Mehmet Ataş diğer şoförleri organize eder, gidecekleri yeri söylerdi. Yapılacak ödemeleri takip ederdi. Cezaevine girmeden önce şoförleri ben organize ediyordum. Şoförler verilen talimatları yerine getiriyordu.”