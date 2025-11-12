İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve CHP'li ilçe belediyelerine yönelik "yolsuzluk" ve "rüşvet" soruşturmaları devam ediyor.

Soruşturmaların kritik ismi ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak savcılığa itirafta bulunan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın taciz sabıkası ortaya çıktı.

ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILMIŞ

Gazeteci Alican Uludağ, X hesabından Aktaş'ın cinsel taciz iddiasıyla ceza aldığını ortaya koyan mahkeme belgesini paylaştı.

Uludağ, olaya ilişkin paylaştığı haberde şu bilgilere yer verdi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ekrem İmamoğlu aleyhinde başlattığı soruşturmada itirafçı olan ve 6 CHP'li belediye başkanının tutuklanmasına neden olan Aziz İhsan Aktaş'ın Ankara'da bir iş kadınına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle 2 Şubat 2023'te 1500 TL adli para cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

Kararda, Aktaş'ın otel önünde sigara içen Azeri uyruklu kadına 'Bugün stres atmak istiyoruz, rahatlamamız lazım, otelde yer var mı', 'Odama gelir misin, kahve içeriz' dediği anlatıldı.

Öte yandan Aktaş'ın dava sürecinde, şirketinin genel müdürünü İstanbul'a mağdur kadının yanına göndererek, şikayetinden vazgeçmesi için uğraştığı da kayıtlara girdi. Bu ana tanık olan kadının avukat arkadaşı, genel müdürün 'Sanıkların devlet ihalelerinde iş aldıklarını, davaya konu olay nedeniyle maddi ve manevi zarar göreceklerini söylediğini' aktardı. Mağdure G.N. ise 'Bu olay benim için onur meselesi oldu, şikayetimden vazgeçmeyeceğim' dedi.

Aziz İhsan Aktaş mahkemedeki savunmasında, 'Otel önünde sigara içiyorduk. Bize baktığını fark ettim. Ben de kendisinin otel görevlisi olduğunu sanarak, otelde görevli misiniz diye sordum. Kendisi hayır dedi. Bunun dışında bir konuşmamız olmadı' diyerek suçlamaları reddetti.

Kesinleşen ceza Aziz İhsan Aktaş'ın adli sicil kaydına da girdi."

İLK DAVASI TECAVÜZDEN

Öte yandan Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre ise Aktaş'ın 1994'te 15 yaşındaki çocuğa tecavüz etmekten yargılandığı ortaya çıkmıştı.

Aktaş’ın, Diyarbakır’da akrabası Veysi Aktaş’ın tutuklanmasından sonra ailesiyle birlikte göç ettikleri Osmaniye’de bir kız çocuğuna tecavüz ettiği belirlendi.

O tarihte 18 yaşında olan Aktaş’tan kızın ailesi ve küçük kız şikâyetçi oldu.

Aktaş hakkında Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca “Reşit olmayan mağdureyi rızası ile alıkoymak, ırza geçmek ve kızlık bozmak, kavgada korkutmak maksadıyla bıçak çekmek, adiyyen müessir fiil, kavgada korkutmak maksadıyla silah boşaltmak” suçlarından dava açıldı.

Aktaş savunmasında kızın yaşının küçük olduğunu bilmediğini ve rızasıyla birlikte olduklarını söyledi.

Yargılama devam ederken küçük kız ve ailesi şikâyetinden vazgeçince 5 yıl süren yargılama sonunda ve yasa gereğince Aziz İhsan Aktaş hakkında 7 Aralık 1999 günü mahkeme beraat kararı verdi.