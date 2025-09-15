Aziz İhsan Aktaş için kritik tarih ortaya çıktı: Şirketleri konkordato ilan etmişti

Aziz İhsan Aktaş için kritik tarih ortaya çıktı: Şirketleri konkordato ilan etmişti

İBB’ye yönelik operasyonda itirafçı olan ve hakkında verilen ev hapsi kaldırılan Aziz İhsan Aktaş’ın şirketleri konkordato ilan etmişti. Aktaş’ın şirketleri için kritik tarih ortaya çıktı.

Verdiği ifadeler ile CHP’li belediye başkanlarının tutuklanmasına neden olan Aziz İhsan Aktaş'ın 1.5 milyar TL’lik borcu olduğu belirtilen Elif LPG ve Provek İlaç şirketleri daha önce konkordato ilan etmişti. Son görülen duruşmada mahkeme kesin mühlet uzatma kararı verdi.

Sözcü’de yer alan habere göre, İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, Aktaş’a ait Elif LPG ve Akaryakıt Dağıtım AŞ ile Provek İlaç Kimya Sanayi AŞ için daha önce verilen kesin mühlet kararının 2 ay süreyle uzatılmasına hükmedildi.

Mahkemenin kararına göre, şirketler için tanınan süre 2 ay daha devam edecek. Bu süreçte tedbir kararlarının ve komiser heyetinin görevlerinin sürdürüleceği açıklandı.

Duruşmanın 11 Kasım 2025’te yeniden yapılacağı duyurulurken, konkordato kararına itiraz etmek isteyen alacaklılara yasal hakları hatırlatıldı.

İÇKALE TAŞIMACILIK’A 1 YILLIK KESİN MÜHLET

Aziz İhsan Aktaş’ın sahibi olduğu başka bir şirket olan İçkale Taşımacılık için de kritik karar çıkmış ve petrol-petrol ürünleri taşıyan 3 gemisi bulunan şirket hakkında İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi daha önce 1 yıllık kesin mühlet kararı vermişti.

Şirketin toplam 2.3 milyar TL borcu bulunduğu, bu borcun 1.4 milyar TL’sinin bankalara ait olduğu ortaya çıkmıştı.

BELEDİYE İHALELERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Aktaş’ın ismi, belediyelerden aldığı ihalelerle de gündeme gelmişti. Özellikle Ankara merkezli Bilginay Temizlik şirketinin konkordato davası Ankara’da sürüyor. Bu şirketin aldığı ihalelerin yüzde 80’inin AKP’li belediyelerden olduğu belirtilirken, operasyonların sadece CHP’li belediyelere yönelik yapılması tartışmalara neden olmuştu.

