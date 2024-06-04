Aziz Yıldırım: Acun Ilıcalı Dominik’te FETÖ’cülere pasaport veriyor

Süper Lig’de sezonu ikinci olarak bitiren Fenerbahçe’de, kongre öncesinde başkan Ali Koç ile rakibi Aziz Yıldırım arasındaki çekişme giderek artıyor. Yeni teknik direktör Mourinho’nun transferinde önemli bir rol oynayan ve Koç’un yönetim kadrosunda yer alan televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı, bu kez tartışmanın merkezine yerleşti. Yıldırım, ilk olarak Enver Aysever’in YouTube programında ve sonrasında Fenerbahçe Kongre üyeleri ile yaptığı toplantıda Ilıcalı’yı eleştirdi. Yıldırım, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Acun Ilıcalı Dominik'te 'FETÖ'cülere pasaport veriyormuş! Çağırdım. Yapma. senin için kötü olacak' dedim. 'Ya ben yaplıyorum etmiyorum falan.' Ama var birşeyler. Onun için fazla konuşmasın.

Adnan hoca konusuna girersem, sokağa çıkamaz öyle. Adnan hoca meselesinde onun için oturdum polis fezlekesini okudum. 3 bin 500 sayfa. Orada suçlanan insanların yüzde 20'si 'Bizi Adnan hocayla Acun tanıştırdı' diyor.

ACUN ILICALI: SUÇLAMA ÇOK ÇİRKİN

TV 100 yayınına katılan Acun Ilıcalı ise "çirkin ve art niyetli" diyerek Yıldırım'a cevap verdi.

Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanı olma arzusu nedeniyle kendisini karalamaya çalıştığını ve bu durumun üzücü olduğunu söyleyen Ilıcalı şöyle konuştu:

"Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığını çok istiyor olabilir. Seçimden büyük bir hezimetle ayrıldı. Fenerbahçe başkanı olmak için karalamaya çalışmak bana üzücü geliyor.

Suçlama çok çirkin. Kalkıp 35 yıl önceki konudan bir yere varmaya çalışırsa bunun adı artniyet. Kötü bir düşünce. Adnan Hoca konusunu daha önce açıkladım. 35 yıl önce görüşmüşüm. Gittiğim bir sohbetti. Gittiğimde 18 yaşındaydım. Ayrılalı 34 sene olmuş. 34 senedir görmediğim, alakam olmayan bir adamı, Fenerbahçe başkanı olacağım diye benimle birleştirmesi komik.

Taraftarın şunu iyi bilmesi lazım Aziz Yıldırım bu kulübü 600 milyon euro borçla bıraktı. Bir insan bir kulübü 600 milyon euro batırıp öyle gider mi?

Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho olayı komple yalan. Üç gün görüşemediler, irtibat kuramadılar! Mourinho, bizimle görüştükten sonra telefon değiştirdi, ulaşamadılar. Anlaşma falan yok. Londra'da görüşmüşler, Mourinho da Ali Koç'a ve projelere baktı... Adam kabul etti."