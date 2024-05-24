Aziz Yıldırım Ali Koç ve Sadettin Saran arasındaki çatlağı açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 37. Haftasında deplasmanda Galatasaray’ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe’de gözler yaklaşan seçimlere çevrildi.

30-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan Olağan Genel Kurul öncesi in insanı Sadettin Saran üzün süre tek başkan adayı konumunda yer aldı.

ALİ KOÇ LEHİNE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Adaylığı süresinde mevcut başkan Ali Koç’un aday olması halinde adaylıktan çekileceğini söyleyen Saran Koç’un fikir değiştirmesi üzerine sözünü tuttu ve Ali Koç lehine adaylıktan çekildi.

Ali Koç’un adaylığını açıklamasından sadece 3 gün sonra kameralar karşısına geçen Aziz Yıldırım Ali Koç’un karşısında adaylığını duyurdu.

Adaylığını açıkladıktan sonra sık sık kongre üyeleri ile bir araya gelip oylarını isteyen Aziz Yıldırım son toplantıda Ali Koç ve Sadettin Saran hakkında flaş bir iddiada bulundu.

"KÜSKÜNLÜKLERE YOL AÇMIŞ"

İkilinin adaylık süresinde aralarının açıldığını iddia eden Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Ali Koç, Sadettin Saran'a 'Sen çekilmezsen Aziz Yıldırım kazanır' demiş. Ardından listeye almamışlar önerdiklerini ve bu durum küskünlüklere yol açmış. Bizim gözümüzün üstünde kaşımız yok mu? Ben 186 yıl ile yargılandım, işimiz gücümüz, ailemiz yok mu? İnsan haklıysa direnir, ne olursa olsun. 3 Temmuz'un arkasına sığınıyor diyordun benim için, şimdi en büyük sığınıcısı oldu" dedi.