Aziz Yıldırım Ali Koç ve Sadettin Saran arasındaki çatlağı açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Aziz Yıldırım Ali Koç ve Sadettin Saran arasındaki çatlağı açıkladı

Aziz Yıldırım, Ali Koç lehine adaylıktan çekilen Sadettin Saran'ın önerdiği isimlerin listeye alınmaması nedeniyle Ali Koç ile arasının bozulduğunu iddia etti.

Trendyol Süper Lig’in 37. Haftasında deplasmanda Galatasaray’ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe’de gözler yaklaşan seçimlere çevrildi.

30-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan Olağan Genel Kurul öncesi in insanı Sadettin Saran üzün süre tek başkan adayı konumunda yer aldı.

1697958.jpg

ALİ KOÇ LEHİNE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Adaylığı süresinde mevcut başkan Ali Koç’un aday olması halinde adaylıktan çekileceğini söyleyen Saran Koç’un fikir değiştirmesi üzerine sözünü tuttu ve Ali Koç lehine adaylıktan çekildi.

Ali Koç’un adaylığını açıklamasından sadece 3 gün sonra kameralar karşısına geçen Aziz Yıldırım Ali Koç’un karşısında adaylığını duyurdu.

Adaylığını açıkladıktan sonra sık sık kongre üyeleri ile bir araya gelip oylarını isteyen Aziz Yıldırım son toplantıda Ali Koç ve Sadettin Saran hakkında flaş bir iddiada bulundu.

v5vb-kna20oyrlb4suyf5w.webp

"KÜSKÜNLÜKLERE YOL AÇMIŞ"

İkilinin adaylık süresinde aralarının açıldığını iddia eden Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Ali Koç, Sadettin Saran'a 'Sen çekilmezsen Aziz Yıldırım kazanır' demiş. Ardından listeye almamışlar önerdiklerini ve bu durum küskünlüklere yol açmış. Bizim gözümüzün üstünde kaşımız yok mu? Ben 186 yıl ile yargılandım, işimiz gücümüz, ailemiz yok mu? İnsan haklıysa direnir, ne olursa olsun. 3 Temmuz'un arkasına sığınıyor diyordun benim için, şimdi en büyük sığınıcısı oldu" dedi.

İlgili Haberler
A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı. Montella kararını verdi
Berna Gözbaşı 'travesti' diyen adamı affetmedi
Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı öncesi olay
Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı öncesi olay
Son Haberler
1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu. Bankalar faiz oranlarını güncelledi Ekonomi
1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu. Bankalar faiz oranlarını güncelledi
Sivasspor yeni formalarını tanıttı. O detay büyük alkış topladı Spor
Sivasspor yeni formalarını tanıttı. O detay büyük alkış topladı
Adana'da şiddetli yağış sonrası hortum oluştu: Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı Yerel Haberler
Adana'da şiddetli yağış sonrası hortum oluştu: Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı
Vatandaş tebliğcileri böyle kovdu. 'Bu cemaatçiler benim çocuğumu aldı. Defolun gidin buradan' Gündem
Vatandaş tebliğcileri böyle kovdu. 'Bu cemaatçiler benim çocuğumu aldı. Defolun gidin buradan'
Yalova’da alacak verecek kavgası kanlı bitti Yerel Haberler
Yalova’da alacak verecek kavgası kanlı bitti
Eskişehir'de kadın esnafın duyarlı davranışı gönülleri fethetti Video
Eskişehir'de kadın esnafın duyarlı davranışı gönülleri fethetti
A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı. Montella kararını verdi Spor
A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı. Montella kararını verdi