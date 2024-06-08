Aziz Yıldırım çıldırdı

Fenerbahçe’de kongre heyecanı başladı. Vefa Küçük kongrede divan başkanı seçildi.
6 yıl sonra Aziz Yıldırım Şükrü Saraçoğlu stadına ayak bastı.
Büyük coşkunun yaşandığı kongrede Aziz Yıldırım’a destek veren üyeler “Ooo Aziz Yıldırım” tezahüratlarında bulundu.
Üyelerin bu tezahüratına sevinen Aziz Yıldırım bulunduğu tribünde ayağa kalkarak büyük coşku yaşadı.
Daha sonra kürsüde konuşma yaptıktan sonra stattan ayrılan Aziz Yıldırım “Bugün buradan ayrılıyorum, yarın oy için geleceğim” ifadelerini kullandı.
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