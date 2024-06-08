Aziz Yıldırım çıldırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aziz Yıldırım çıldırdı

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım 6 yıl sonra Şükrü Saraçoğlu’nda kendisine yapılan tezahüratlara karşılık verdi.

Fenerbahçe’de kongre heyecanı başladı. Vefa Küçük kongrede divan başkanı seçildi.

6 yıl sonra Aziz Yıldırım Şükrü Saraçoğlu stadına ayak bastı.

aziz1.jpg

Büyük coşkunun yaşandığı kongrede Aziz Yıldırım’a destek veren üyeler “Ooo Aziz Yıldırım” tezahüratlarında bulundu.

aziz2.jpg

Üyelerin bu tezahüratına sevinen Aziz Yıldırım bulunduğu tribünde ayağa kalkarak büyük coşku yaşadı.

aziz3.jpg

Daha sonra kürsüde konuşma yaptıktan sonra stattan ayrılan Aziz Yıldırım “Bugün buradan ayrılıyorum, yarın oy için geleceğim” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Aziz Yıldırım bıraktı
Aziz Yıldırım bir anda sahaya indi. Kongrede ortalık karıştı
Son Haberler
Tramvay seferlerinde aksama. Araç yolu kapadı Gündem
Tramvay seferlerinde aksama. Araç yolu kapadı
Sırbistan'da demokrasi kaybetti. Şımaran muhalefete sert tokat Dünya
Sırbistan'da demokrasi kaybetti. Şımaran muhalefete sert tokat
YKS'ye geç kalan öğrenciler kapıları yumrukladı Gündem
YKS'ye geç kalan öğrenciler kapıları yumrukladı
CHP lideri Özel'den Faik Öztrak'a tebrik Gündem
CHP lideri Özel'den Faik Öztrak'a tebrik
5. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti Yerel Haberler
5. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Cemre Baysel'in bikinili pozlarına beğeni yağdı. Dizisi final yapınca soluğu tatilde aldı Magazin
Cemre Baysel'in bikinili pozlarına beğeni yağdı. Dizisi final yapınca soluğu tatilde aldı