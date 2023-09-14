Aziz Yıldırım da Ali Koç da oralı olmadı. Vefa Küçük itiraf etti

Vefa Küçük, Aziz Yıldırım ve Ali Koç'u bir araya getirmek istediğini ancak bunun gerçekleşmesinin imkansız olduğunu açıkladı.

Aziz Yıldırım da Ali Koç da oralı olmadı. Vefa Küçük itiraf etti

Fenerbahçe’de 2018 yılında yapılan başkanlık seçiminde Ali Koç 20 yıldır bu görevi sürdüren Aziz Yıldırım’a karşı aday oldu.

Sert bir ortamda gerçekleşen başkanlık seçiminde Ali Koç Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yeni başkanı seçildi.

Ali Koç başkanlığı boyunca zaman zaman Aziz Yıldırım'a çıkışırken, Yıldırım'da zaman zaman basın mensuplarının karşısına çıkıp Ali Koç hakkında ağır söylemlerde bulunuyor.

Sarı-lacivertli camiada birlik yaşanmasını isteyen Fenerbahçeli taraftarlar da bu gelişmeler karşısında hayal kırıklığına uğruyor.

Bu kavga ortamının ardından Fenerbahçelileri sevindirecek bir gelişme yaşansada taraftarın sevinci kursağında kaldı.

Uzun yıllar Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı yapan Vefa Küçük tarafların barışması için araya girdi.

Vefa Küçük ikiliyi bir araya getirme girişiminde bulunduğunu söyleyerek, "Aziz Yıldırım ve Ali Koç'u bir araya getirmek istedim ama nasip olmadı. İnşallah bir araya gelirler ama ben ihtimal görmüyorum." dedi.

Bu sözler Fenerbahçe camiasını bir kez daha üzdü. İki efsane ismin yeniden barışıp barışmayacağı ise şimdilik rafa kaldırıldı.

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