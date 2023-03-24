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Aziz Yıldırım'dan flaş karar: Kazandığı tazminatı ne yapacağını açıkladı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kazandığı tazminatı Fenerbahçe'ye aktaracağı belirtildi.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 19:33
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Aziz Yıldırım kazandığı tazminatı Fenerbahçe'ye verecek

Aziz Yıldırım'dan flaş karar: Kazandığı tazminatı ne yapacağını açıkladı
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Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın, "Futbolda Şike Davası" kumpasında cezaevinde tutuklu kaldığı 364 gün için Hazine’ye 777 milyon 741 bin TL’lik tazminat davası açmıştı. 

Davaya bakan Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı bilirkişiye göndermişti.

Mahkeme bilirkişiden gelen rapor doğrultusunda Yıldırım'a maddi olarak 8 bin 89 TL 49 kuruş, manevi olarak da 100 bin TL’nin 3 Temmuz 2011 tarihinden itibaren işletilecek faizle birlikte ödenmesine hükmetti. 

Odatv'ye konuşan Aziz Yıldırım'ın Avukatı Şekip Mosturoğlu, süreci Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar taşıyacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu rakam bugünkü Türkiye'deki yargı uygulamasının miktarları. Yüksek rakamlar olmuyor ancak biz sürecin başında söylemiştik; bu süreç Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar uzayacak. Bu süreçte kazanacağımız tüm tazminatları Fenerbahçe Eğitim Kurumları'na bağışlayacağız. Taraftarımıza verdiğimiz bir söz var, bu süreci ilerleteceğiz. Aziz başkanı da bu sürecin uzun olduğu konusunda bilgilendirmiştik, başkanımız da bekliyor." 

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