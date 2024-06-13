Aziz Yıldırım kurtlar sofrasına oturdu

Fenerbahçe'de herkesin merakla beklediği Olağan Seçimli Genel Kurul geçtiğimiz hafta sonunda yapıldı.

Seçimde 16 bin 464 üyenin oyunu alan Ali Koç rakibi Aziz Yıldırım'ı geçerek yeniden başkanlığa seçildi.

Yapılan seçim hala gündemdeki yerini korurken başkan adayı Aziz Yıldırım ile ilgili eski bir video yeniden gündem oldu.

Adaylık sürecinde bir düğüne katılan Aziz Yıldırım'ın düğünde Ebru Gündeş'in "Son Söz" şarkısından "Ben daha ölmedim. Ben daha bitmedim. Ben daha son sözü söylemedim. Kurtlar sofrasında. Oturduysam eğer. Hesabımı kendim ödedim" sözleri söylendiği sıradaki kafa sallaması dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada söz konusu videoyu paylaşan kullanıcılar Aziz Yıldırım için "gerçekten de kurtlar sofrasına oturdu" yorumunda bulundu.