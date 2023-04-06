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Aziz Yıldırım'ın İtalyan teknik adamı nasıl dövdüğünü Ercanlar anlattı

Spor yazarı Ahmet Ercanlar, Aziz Yıldırım ile 2015-16 sezonunda sportif direktörlük yapan İtalyan Terraneo arasında yaşanan olayı anlattı!

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 16:40
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Aziz Yıldırım Terraneo'yu dövmüş

Aziz Yıldırım'ın İtalyan teknik adamı nasıl dövdüğünü Ercanlar anlattı
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Yıllar önce Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sportif direktör Terraneo'yla yaşadığı gerginliği aktaran Ahmet Ercanlar'ın videosu gündem oldu.

Atakan Kurt'un programında konuşan Ercanlar'ın anlattıkları yıllar önce çıkan haberleri de doğrulamış oldu.

Samandıra’daki bir görüşmede Terraneo’nun başkana, “Buraya çok sık gelip gitmeye başladınız. Bu doğru değil” demesi ortalığı karıştırdı.

Bir anda ayağa kalkan Yıldırım, “Sen kimsin de buna karışıyorsun” diye Terraneo’nun üzerine yürüdü.

Kulüp personeli başkanı sakinleştirirken, akıllara bu olaydan kısa bir süre önce Yıldırım’ın Terraneo için söylediği sözler gelmişti.

Yıldırım, Kurban Bayramı’nda Terraneo’nun yöneticilere ve kendisine Samandıra’ya giriş yasağı koyduğu haberlerine isyan ederken “Maaşını verdiğiniz kişi size böyle bir şey yapabilir mi? Onu kulağından çekip atarım” ifadelerini kullanmıştı.

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