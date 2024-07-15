Aziz Yıldırım TFF seçimine el attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aziz Yıldırım TFF seçimine el attı

Fenerbahçe'de başkanlık yarışını Ali Koç'a kaybeden Aziz Yıldırım, Mehmet Büyükekşi'nin TFF başkanlık yarışında rakipsiz kalması üzerine harekete geçti.

Yıldırım, 'sağ kolu' olarak bilinen isimlerden birini asbaşkan olarak TFF yönetimine sokma kararı aldı.

Perşembe günü yapılacak TFF seçimleri öncesinde, Mehmet Büyükekşi için yeniden başkan seçilecek yorumları yapılırken gözler bir diğer aday olan İbrahim Hacıosmanoğlu'na çevrildi.

Servet Yardımcı'nın adaylıktan çekilmesiyle başlayan TFF seçimlerinde siyasi etki tartışmaları ise büyüyor.

Büyükekşi'nin yeni dönem yönetim kurulunda kritik isimler olacağına dair iddiaları gündemde.

Mevcut yönetimde asbaşkan olarak görev yapan Yusuf Günay'ın yeni dönemde olmayacağı, onun yerine Fenerbahçe camiasının yakından tanıdığı bir ismin TFF asbaşkanı olacağı konuşuluyor.

Bu kişiler arasında TFF eski başkanlarından Abdullah Kiğılı, eski yöneticilerden Cihan Kamer, Ozan Balaban, Levent Kızıl ve Cavit Çağlar gibi önemli isimler bulunuyor.

Adı geçen kişilerin Büyükekşi'den çok daha fazla futbolun içinden gelmesi ve Aziz Yıldırım'a yakın olmaları "Aziz Yıldırım TFF seçimlerine el attı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

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