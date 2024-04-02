Aziz Yıldırım 'Zafiyetim var' diyerek 250 bin dolar bağışladı

Kaynak: Haber Merkezi
Aziz Yıldırım 'Zafiyetim var' diyerek 250 bin dolar bağışladı
Adı Fenerbahçe Başkanılığı için gündeme yeniden gelen Aziz Yıldırım Düzcespor'a 250 bin dolar bağışladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzcespor teknik ekibi ve oyuncularıyla bir araya gelerek, kulübün finansal sorunlarının çözüldüğünü duyurdu.

Bu başarıda, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın önemli katkısı olduğunu belirtti. Özlü, "Düzcespor'un gelecekteki başarısı için gerekli mali destek sağlandı" ifadesini kullandı.

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Dr. Özlü, Şıralık Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmada, Menemen Spor ile oynanacak olan maçı izleyeceğini söyledi.

Ayrıca, Düzcespor'un geleceği hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Aziz Yıldırım'ı Düzce'ye davet ettiğini açıkladı. Yıldırım'ın ziyareti sırasında düzenlenen iftar yemeğinde ve sonrasında yapılan toplantıda, Düzcespor'a destek olunacağı konusunda birlik mesajları verildi.

Özlü, futbolculara kalan maçlarda galibiyet elde etmeleri çağrısında bulunarak, onlara başarılar diledi. Toplantıda, Yıldırım ve diğer iş adamlarının maddi destek sözü verdiği ve toplamda 250 bin dolarlık bir bütçenin toplandığı bilgisini paylaştı. Özlü ayrıca şu ifadeleri kullandı: Aziz Yıldırım ‘Arkadaşlar bu işi sadece Faruk Özlü’ye bırakmayın. Bu işin çözümü, şehrin bütün unsurları ile bu takıma sahip çıkmasından geçiyor. Düzce’ye karşı benim bir zafiyetim var’ dedi ve dolar bazlı bir rakam telaffuz ederek yardım yapacağını söyledi.

Bu kaynakla Düzcespor'un başarı için gerekli mali desteğe kavuştuğu vurgulandı.

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