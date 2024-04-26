Aziz Yıldırım'a en yakın isim şaşırttı. Abdullah Kiğılı'dan flaş Ali Koç açıklaması

Fenerbahçe'de haziran ayında gerçekleşecek olan olağan genel kurulda yeniden başkan adayı olmayacağını açıklayan Ali Koç'a flaş bir çağrı yapıldı.

Uzun yıllar başkanlık koltuğunda oturan Aziz Yıldırım'ın hemen hemen her yönetiminde yer alan, bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini de yürüten Abdullah Kiğılı, Ali Koç'un devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Son yıllarda Fenerbahçe'nin uğradığı haksızlıklara değinen Kiğılı, "Bu durum artık dayanılmaz boyutlarda. Ama Fenerbahçe her badireyi atlattı. Burada sağduyu öncelikli olmalı. Umarım Ali Koç başkanlığı bırakmaz" diye konuştu.

Türk futbolunun son 30 yıldaki en kötü dönemini yaşadığını da sözlerine ekleyen Abdullah Kiğılı, "Çok başarılar kazanıldı, ama ülke futbolu geri gidiyor. Bir an önce akil yöneticiler göreve gelmeli. Tek çözüm bu" yorumunu yaptı.