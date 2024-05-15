Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba Mourinho teklifi

Aziz Yıldırım'ın Mourinho'nun boşta olduğunu hatırlatarak Ali Koç'a seslendi.

Yıldırım, "Şekip Mosturoğlu'ndan rica edeceğim.

Jose Mourinho ile görüşen arkadaşlarla, mevcut yönetimde yürüten arkadaşlarla birlikte gitsinler.

Ben seçilirsem benimle devam, o seçilirse onunla devam" diyerek Portekizli teknik adamın bir an evvel Fenerbahçe2nin başına getirilmesi gerektiğini aktardı.

Aziz Yıldırım iddiasını daha da ileri götürerek Ali Koç ve yönetimine tarihi bir çağrıda bulundu.

Yıldırım, "Biz kaybedersek Mourinho'nun parasının yarısını da ödemeyi taahhüt ediyorum" diye konuştu.