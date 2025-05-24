Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a ültimatom! Görüşme detayları ortaya çıktı

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbaçe'de sular durulmuyor. Muhalefet bir an önce olağanüstü kongreye gidilmesini isterken, Ali Koç'un başkanlığındaki yönetim ise seçim için eylül ayını işaret etti.

Başkan Koç'un, sarı lacivertli kulübün efsane başkanı Aziz Yıldırım ile önceki gün gerçekleştirdiği görüşmenin detayları ise ortaya çıkmaya başladı.

AZİZ YILDIRIM'DAN ALİ KOÇ'A HAİN UYARISI!

Sabah'ta yer alan habere göre; Yıldırım'ın, eylül ayı için seçim kararı alması camiada eleştirilen başkan Ali Koç'a tavsiyelerde bulunduğu bildirildi.

Kongre için imza toplayan üyelere hain denmeyeceğini belirten Aziz Yıldırım'ın, "İmza toplanarak giden başkan olma. Bir an önce seçime git. Güvenoyu al. İmza verenler de Fenerbahçeli. Kimsenin onları hain gibi göstermeye hakkı yok. Bu demokratik bir hak" dediği öğrenildi.

Koç'a, başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu ile de görüşmesini söyleyen Yıldırım'ın, "Kulübün iyiliği için bir araya gelin" şeklinde konuştuğu kaydedildi.