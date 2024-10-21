Aziz Yıldırım’dan Zico’ya yanıt geldi. “Volkan’ı oyundan almamı istedi” demişti

Bir dönem Fenerbahçe’yi çalıştıran Brezilyalı teknik direktör Zico, o dönem Fenerbahçe’nin Başkanı olan Aziz Yıldırım ile ilgili flaş sözler söylemişti. Zico, Yıldırım’ın maçın devre arasında kaleci Volkan Demirel’i çıkarması için talimat verdiğini söylemişti. Brezilyalı teknik adam şu ifadeleri kullanmıştı:

"Başkan Aziz Yıldırım, Sevilla maçının devre arasında Volkan Demirel'i oyundan almamı istedi. Ben de buraya gel ve onu çıkartırken gel beni de çıkart dedim. Ve bana oradan bir emir geldi onu çıkartmam için. Ben de onu çıkartmayacağımı söyledim. O da beni kurtardığı 3 penaltıyla korumuş oldu"

AZİZ YILDIRIM’DAN YANIT GELDİ

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Zico’nun sözlerine yanıt verdi. Yıldırım, Brezilyalı teknik adamın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “ Zico’nun bu iddiasını 16 yıl sonra gündeme taşımasındaki amacı nedir?” dedi.

Aziz Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir Youtube kanalında eski teknik direktörümüz Arthur Zico’nun, Sevilla maçımızın devre arasında o dönem kalecimiz olan Volkan Demirel’i oyundan çıkarması talimatı verdiğim yönünde yalan beyanı yer almaktadır.



Sevilla maçının devre arasında ben, Mahmut Uslu ve Neşet Yalçın, dönemin Uefa Başkanı Platini ve Genel Sekreter yardımcısı Infantino ile, Şampiyonlar Ligi’ndeki yayın gelirlerimizin arttırılması konusunda bir toplantı yapmakla meşguldük. Devre arasında soyunma odasına gitmedim, Zico’nun söz ettiği gibi bir müdahalem olmadı. Böyle bir müdahalede bulunmuş olsaydım bunu açıkça, çekinmeden kamuoyuyla paylaşırdım. Maç bittikten sonra yönetici arkadaşlarımla birlikte soyunma odasına gittik. Zico’nun bu iddiasını 16 yıl sonra gündeme taşımasındaki amacı nedir?



Daha çok etkileşim almak adına ismimi her verdikleri röportajda kullanmayı alışkanlık haline getiren eski Brezilyalılarımıza tavsiyem, bu huylarından ivedilikle vazgeçmeleridir. Bir gün gerekirse ben de kendileriyle ilgili yaşadıklarımı kamuoyuyla paylaştığım takdirde herkes tüm gerçekleri öğrenmiş olur."