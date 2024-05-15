Aziz Yıldırım'ı gören Rambo Okan cin çarpmışa döndü

Süper Lig’de şampiyonluk hayalleri önümüzdeki sezona kalan Fenerbahçe’de bütün gözler 30-31 Mayıs’ta yapılacak olan Olağan Genel Kurul’a çevrildi.

Aylar öncesinde Fenerbahçe başkanlığını sezon sonunda bırakacağını söyleyen Ali Koç kararından dönerek yeniden aday oldu.

Ali Koç’un bu hamlesi sonrası Sadettin Saran daha öncesinde söz verdiği üzere Ali Koç lehine adaylıktan çekildi.

Ali Koç’un ani karar değişikliği gündemde bomba etkisi yaratırken çok daha büyük bir olay 3 gün sonrasında yaşandı.

Pazartesi günü kameralar karşısına geçen eski başkan Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına adaylığını duyurdu.

Bugün (Çarşamba) bir basın toplantısı düzenleyerek adaylığına dair detayları açıklayacak olan Aziz Yıldırım toplantının gerçekleşeceği otele geldi.

Aziz Yıldırım’ın arabasından ineceği sırada ise çok ilginç bir olay yaşandı. Aziz Yıldırım’ı görmek üzere otelin önüne giden Fenerbahçe’nin ünlü amigolarından Rambo Okan Aziz Yıldırım’ı görür görmez yere yığıldı.