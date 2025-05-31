Aziz Yıldırım'ın adaylık açıklamasından sonra Ali Koç'tan flaş karar

Düzenleme: Kaynak: Milliyet
Aziz Yıldırım'ın adaylık açıklamasından sonra Ali Koç'tan flaş karar

Fenerbahçe Kulübü'nde eylül ayında yapılacak olan olağanüstü kongre öncesi eski başkan Aziz Yıldırım, verdiği imza sayısının toplanması halinde başkan adayı olacağını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından, mevcut başkan Ali Koç, daha önce aldığı ve canlı yayında açıkladığı kararını değiştirebilir. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, kendisinin görevi bırakması ve seçime gidilmesi yönündeki imza kampanyası sonrası eylül ayını işaret etmişti. Koç, eylülde seçime gidileceğini açıklarken, camiadaki muhalefet bu tarihi çok geç buldu ve imza kampanyasında hız kesmedi.

Yaşananlarla ilgili sessizliğini geçtiğimiz gün bozan Aziz Yıldırım da seçimin daha erkene çekilmesi yönünde görüş bildirdi. Yıldırım ayrıca 16 bin 465 imza toplanırsa aday olacağını açıkladı.

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AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMASI ALİ KOÇ'UN FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ!

Milliyet'te yer alan habere göre; Aziz Yıldırım'ın aday olması durumunda Fenerbahçe'de Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp'in seçimden çekilebileceği iddia edildi.

Öte yandan daha önce yaptığı konuşmada imza ile seçime gidilirse aday olmayacağını açıklayan Ali Koç, beklenmeyen bir karar alabilir. Koç'un Aziz Yıldırım'ın açıklamasından sonra imza ile seçime gidilse dahi aday olabileceği öne sürüldü.

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