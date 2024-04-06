Azmi Karamahmutoğlu Erdoğan’ın teklifini seçimden sonra ilk kez açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Azmi Karamahmutoğlu Erdoğan’ın teklifini seçimden sonra ilk kez açıkladı
Zafer Partisi İBB Adayı ve partinin yeni sözcüsü olan Azmi Karamahmutoğlu son katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

İBB seçimlerinde hedefledikleri oyu alamayan Zafer Partisi Adayı ve Parti Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, KRT’de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ERDOĞAN NE TEKLİF ETTİ

Alev Olgay’ın “Cumhur İttifakı'na katılır mısınız?” sorusuna yanıt veren Azmi Karamahmutoğlu Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsına yaptığı teklifi ilk anlattı:

“2015 yılında Beylerbeyi Sarayı'nda Sayın Erdoğan ile 1.30 saatlik görüşme gerçekleştirdik. Bana milletvekilliği teklif etti, bu teklifi, 20 kişiyle konuştum, 16'sı evet dedi, ona rağmen kabul etmedim. Ben bunu kabul edemedim, onca yıllık geçmişime bir perde indiremezdim. AKP, milliyetçilik ile taban tabana zıt.”

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