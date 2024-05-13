Azmi Karamahmutoğlu Özgür Özel'in AKP ile dini nikah kıydığını açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Habertürk’te katıldığı canlı yayında seçim sonrası AKP’den CHP’ye geçen çoğu belediyede, dükkanlarda bulunan Arapça tabelaları sökme kararını sert bir dille eleştirmişti.

Özel, ”Belediye başkanlarını da uyardım. Etkileşim alacağım diye artık Arapça tabelalara karışmayın. Arapça Kur’an dilidir, halk incinir. Gidip de belediye başkanı eliyle o tabelayı indirmemeli” ifadelerini kullanmıştı.

Özel’in Arapça tabela konusunda bu sözleri sarf etmesinden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP Genel Merkezi’nde bir görüştürme gerçekleştirmesi, Özel’in Arapça tabela konusundaki tutumunu etkilediği iddia ediliyordu.

Zafer Partisi sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Zafer Partisi Genel Merkezi’nde Özgür Özel ve AKP hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“ÖZGÜR ÖZEL AKP İLE DİNİ NİKAHI KIYMIŞ”

“CHP’nin halktan vazgeçmiş yeni genel başkanı AKP hükümeti ile bir izdivaç masasında” diyen Karamahmutolu, “Arapça tabela için Kur’an dili yorumunu get,ren Özgür Özel AKP’ile dini nikahı kıymış bile anlaşılan. CHP’nin simgesinden altı oktan biri olan Milliyetçilik ilkesinden vazgeçtiğini kendisi sakınmadan söylediği için görebiliyor ve biliyorduk. Şimdi ise Arapça tabela kutsamasıyla ve Arapçayı kuran dini diye kutsamasıyla anlıyoruz ki Sayın Özgür Özel Milliyetçilik ilkesinden sonra Atatürkçülük ve CHP’nin ilkelerinden olan İnkılapçılık ilkesinden vazgeçmiş vaziyette” ifadelerini kullandı.

“RADİKALİZM VE POPÜLİZM ZAFER PARTİSİ’NİN KAPISINDAN İÇERİ GİREMEZ”

Özgür Özel’in Zafer Partisi’ni radikalizm ve popülizm yapmakla suçladığını belirten Mahmutoğlu, Özgür Özel’e seslenerek, Zafer Partisi’nde radikalizm ve popülizm olmadığını, her iki düşüncenin de Zafer Partisi’nin kapısından içeri giremeyeceğini ifade etti.

“RÜZGAR EKEN FIRTINA BİÇER”

Özgür Özel’in Avrupa soluna öykünerek çoğunluğa dahil olabilmek için Atatürk ilkelerinden saparak sol pragmatizmin çukurunda gerdan kıran bir çeribaşı gibi siyaset yaptığını söyleyen Karamahmutoğlu, “Siz Türk milliyetçilerinden söz ederken lütfen hakaret dili kullanmayınız. Çünkü rüzgar eken fırtına biçer” ifadelerini kullandı.