B12 eksikliği kilo vermeyi zorlaştırıyor! Uzmanlardan önemli uyarılar

Harvard T.H. Chan School of Public Health'ten Prof. Dr. Frank Hu, B12 vitamini eksikliğinin vücut fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek kilo verme çabalarını zorlaştırabileceğini belirterek, "B12 vitamini eksikliği, enerji üretimini ve yağ yakma sürecini olumsuz etkileyerek kilo verme çabalarını zorlaştırabilir. Bu nedenle, B12 vitamini seviyelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi önemli" dedi.

Stanford Üniversitesi'nden Dr. Michael Lee, B12 vitamini eksikliğinin metabolizma hızını düşürdüğünü ve enerji seviyelerini azalttığını vurgulayarak, "B12 vitamini eksikliği, metabolizma hızını düşürerek kilo verme sürecini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, B12 vitamini takviyesi alarak eksikliğin giderilmesi, kilo verme sürecini destekleyebilir" şeklinde ifade etti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN ETKİLERİ

Bilimsel araştırmalar, B12 vitamini eksikliğinin kilo verme sürecini olumsuz etkileyebileceğini gösterdi.

2022 yılında yapılan bir araştırmada, B12 vitamini eksikliğinin metabolizma hızını düşürdüğü ve enerji seviyelerini azalttığı bulundu. Bu durum, kilo verme sürecini zorlaştırarak istenilen sonuçların elde edilmesini engelleyebilir.

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ

B12 vitamini eksikliği, yorgunluk, halsizlik, konsantrasyon güçlüğü ve sinir sistemi problemleri gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bu belirtiler, kilo verme sürecini daha da zorlaştırabilir.

Diyetisyen Melisa Karataş, "B12 vitamini eksikliği, vücutta yağ yakımına yardımcı olan enzimlerin çalışmasını destekler. Eğer B12 seviyeleri düşükse, metabolizma yavaşlar ve vücut daha az enerji harcar. Bu da kilo vermeyi zorlaştırır" dedi.

B12 VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER VE TAKVİYELER

B12 vitamini eksikliğinin giderilmesi için sağlıklı beslenme ve B12 vitamini takviyeleri önemli.

B12 vitamini, kırmızı et, tavuk, balık, yumurta ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdalarda bulunur.

Yale Üniversitesi'nden Beslenme Uzmanı Dr. Kelly Brownell, "B12 vitamini eksikliğini önlemek için hayvansal gıdalar tüketmek ve gerektiğinde B12 vitamini takviyesi almak önemli. Bu, metabolizma hızını artırarak kilo verme sürecini destekleyebilir" şeklinde önerilerde bulundu.

MİDE RAHATSIZLIKLARI VE B12 EMİLİMİ

B12 vitamini, ağız yoluyla alınan besinlerden mide asidi ve mide tarafından üretilen 'intrinsik faktör' adı verilen özel bir protein sayesinde emilir.

Diyetisyen Melisa Karataş, "Eğer midenizle ilgili bir sağlık probleminiz varsa (gastrit, reflü, ülser, mide ameliyatları gibi), B12 emilimi de olumsuz etkilenebilir ve vücudunuz bu vitamini yeterince alamayabilir. Bu yüzden mide rahatsızlığı olan bireylerin sadece beslenme ile değil, aynı zamanda B12 vitamini seviyelerini düzenli olarak kontrol ettirmesi ve gerekirse doktor önerisiyle takviye alması gerekir" dedi.

GELECEK ÖNERİLER VE SAĞLIKLI BESLENME

Uzmanlar, B12 vitamini seviyelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve eksiklik durumunda takviye alınmasının önemini vurguladı.

Sağlıklı beslenme alışkanlıkları benimsemek ve B12 vitamini içeren gıdalar tüketmek, kilo verme sürecini destekleyebilir ve genel sağlığı koruyabilir.

Harvard T.H. Chan School of Public Health'ten Prof. Dr. Frank Hu, "B12 vitamini eksikliği, vücut fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek kilo verme çabalarını zorlaştırabilir. Bu nedenle, B12 vitamini seviyelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi önemlidir" şeklinde açıklamada bulundu.