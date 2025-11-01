Uluslararası saygın bilim insanları ve beslenme uzmanları, yüzyıllardır bilinen ancak modern beslenme alışkanlıkları nedeniyle geri plana atılan kırmızı et ve kemik suyunun, insan sağlığı üzerindeki çarpıcı etkilerini yeniden gündeme taşıdı.

Yapılan son bilimsel çalışmalar ve uzman değerlendirmeleri, bu iki temel besinin B12 ve demir depolarını en üst seviyeye taşıyarak anemi (kansızlık) riskini azalttığını, cilde içten kolajen takviyesi yaptığını ve kemik yoğunluğunu önemli ölçüde artırdığını gösterdi.

ABD'li ve İngiliz uzmanlar, bu iki mucizevi besinin kan değerlerini hızla yükselttiğini, cilde esneklik kazandırdığını ve kemikleri "betona" dönüştürdüğünü ifade etti.

B12 VE DEMİR EKSİKLİĞİNE KARŞI EN HIZLI ÇÖZÜM: HAYVANSAL PROTEİN

Özellikle kırmızı et ve sakatat, vücudun ihtiyaç duyduğu en kolay emilebilir Heme demirinin ana kaynağı olarak öne çıktı.

İngiliz Beslenme Uzmanı Dr. Jane Foster, basına verdiği demeçte, "Bitkisel kaynaklı (non-heme) demirin emilimi çok zorken, kırmızı etteki demir, C vitamini desteği olmadan bile hızla kana karışır. Bu, demir eksikliği anemisi tedavisinde kritik bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda sinir sistemi için hayati önem taşıyan ve neredeyse yalnızca hayvansal gıdalarda bulunan B12 Vitamini (Kobalamin) ihtiyacının da kırmızı et ve karaciğer gibi sakatatlarla kolaylıkla karşılandığı belirtildi. Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Alan Smith, bu konuda bir uyarıda bulundu: "Vegan ve vejetaryen beslenen bireylerde B12 eksikliği yaygın olarak gözlemlenmektedir. B12'nin eksikliği, sadece kansızlığa değil, aynı zamanda kalıcı sinir hasarına da yol açabilir. Hayvansal kaynaklı besinlerin bu hayati vitamindeki rolü benzersizdir" açıklamasında bulundu.

KEMİKLERİ ÇELİKLEŞTİREN VE CİLDE ESNEKLİK VEREN MUCİZE

Uzmanların dikkat çektiği ikinci mucizevi besin ise kemik suyu oldu. Yavaş ve uzun süre kaynatılan hayvan kemiklerinden elde edilen bu geleneksel gıda, vücudun yapısal bütünlüğü için elzem olan kolajen ve temel amino asitler (glisin, prolin) bakımından oldukça zengin bulundu.

Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu'ndan Biyokimya Araştırmacısı Dr. Michael Chen, kemik suyunun faydalarını şu sözlerle özetledi:

"Kemik suyunun içerisinde bulunan jelatine dönüşmüş kolajen, bağırsaklardan kolayca emilir. Bu emilim, sadece ciltteki kırışıklıkların azalmasına ve esnekliğin artmasına yardımcı olmakla kalmaz; aynı zamanda kemik matrisinin güçlenmesini de tetikler. Düzenli kemik suyu tüketiminin, özellikle menopoz sonrası kadınlarda gözlemlenen kemik erimesi (osteoporoz) riskini azaltıcı etkisi bilimsel verilerle desteklendi."

Dr. Chen, ayrıca kemik suyunun içerdiği kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi minerallerin de, kemikleri "beton kadar sağlamlaştıran" bir sinerjiyle çalıştığını ifade etti.

Bu besinlerin optimal miktarlarda ve doğru şekilde tüketilmesi, genel sağlık ve yaşam kalitesi için uluslararası sağlık otoriteleri tarafından önemle vurgulandı.