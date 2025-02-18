B12 vitamini eksikliği kilo vermenizi neden zorlaştırıyor? Uzmanlardan uyarı

B12 vitamini, vücut için hayati öneme sahip bir vitamin. Vücuttaki enerji üretimini destekler, sinir sistemi sağlığını korur ve kırmızı kan hücrelerinin üretiminde rol oynar. Ancak, B12 vitamini eksikliği, metabolizma hızını düşürerek kilo verme sürecini olumsuz etkileyebilir.

Endokrinolog Dr. Alice Klein, "B12 vitamini, metabolizmanın düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Eksikliği, enerji üretimini ve yağ yakma sürecini olumsuz etkileyerek kilo verme çabalarını zorlaştırabilir" dedi.

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ

B12 vitamini eksikliği, yorgunluk, halsizlik, konsantrasyon güçlüğü ve sinir sistemi problemleri gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bu belirtiler, kilo verme sürecini daha da zorlaştırabilir.

Harvard T.H. Chan School of Public Health'den Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Frank Hu, "B12 vitamini eksikliği, vücut fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek kilo verme çabalarını zorlaştırabilir. Bu nedenle, B12 vitamini seviyelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi önemlidir" şeklinde açıklamada bulundu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE BULGULAR

Bilimsel araştırmalar, B12 vitamini eksikliğinin kilo verme sürecini olumsuz etkileyebileceğini gösterdi.

2022 yılında yapılan bir araştırmada, B12 vitamini eksikliğinin metabolizma hızını düşürdüğü ve enerji seviyelerini azalttığı bulundu.

Stanford Üniversitesi'nden Dr. Michael Lee, "B12 vitamini eksikliği, metabolizma hızını düşürerek kilo verme sürecini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, B12 vitamini takviyesi alarak eksikliğin giderilmesi, kilo verme sürecini destekleyebilir" dedi.

SAĞLIKLI BESLENME VE B12 VİTAMİNİ TAKVİYELERİ

B12 vitamini eksikliğinin giderilmesi için sağlıklı beslenme ve B12 vitamini takviyeleri önemli.

B12 vitamini, kırmızı et, tavuk, balık, yumurta ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdalarda bulunur.

Yale Üniversitesi'nden Beslenme Uzmanı Dr. Kelly Brownell, "B12 vitamini eksikliğini önlemek için hayvansal gıdalar tüketmek ve gerektiğinde B12 vitamini takviyesi almak önemlidir. Bu, metabolizma hızını artırarak kilo verme sürecini destekleyebilir" şeklinde önerilerde bulundu.

B12 vitamini eksikliği, kilo verme sürecini zorlaştırabilir ve genel sağlık üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir.

Uzmanların uyarılarına göre, B12 vitamini seviyelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve eksiklik durumunda takviye alınması önemli.

Sağlıklı beslenme alışkanlıkları benimsemek ve B12 vitamini içeren gıdalar tüketmek, kilo verme sürecini destekleyebilir ve genel sağlığı koruyabilir.