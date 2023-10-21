Baba ile küçük kızın maç keyfi...

Sosyal medyada "Oh bir kızım oldu, bana arkadaş olur dediğim kızım" açıklamasıyla paylaşılan babasıyla birlikte maç izleyen küçük kızın videosu izleyenleri güldürdü.
21 Ekim 2023 Cumartesi
Sosyal medyada "Oh bir kızım oldu, bana arkadaş olur dediğim kızım" açıklamasıyla paylaşılan babasıyla birlikte maç izleyen küçük kızın videosu izleyenleri güldürdü.
Sosyal medyada "Oh bir kızım oldu, bana arkadaş olur dediğim kızım" açıklamasıyla paylaşılan babasıyla birlikte maç izleyen küçük kızın videosu izleyenleri güldürdü.