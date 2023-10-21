Baba ile küçük kızın maç keyfi...

Sosyal medyada "Oh bir kızım oldu, bana arkadaş olur dediğim kızım" açıklamasıyla paylaşılan babasıyla birlikte maç izleyen küçük kızın videosu izleyenleri güldürdü.

Baba ile küçük kızın maç keyfi...

Sosyal medyada "Oh bir kızım oldu, bana arkadaş olur dediğim kızım" açıklamasıyla paylaşılan babasıyla birlikte maç izleyen küçük kızın videosu izleyenleri güldürdü.

Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 18 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 18 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 19 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 19 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman
Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman
MasterChef All Star 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star ödül oyununu kim kazandı? MasterChef’te arsa ödülünün sahibi kim oldu?
MasterChef All Star ödül oyununu kim kazandı? MasterChef’te arsa ödülünün sahibi kim oldu?
Son Haberler
Ne Icardi'ymiş. Galatasaray'ın Beşiktaş'tan en büyük farkı bu. Sedat Kaya yazdı Spor
Ne Icardi'ymiş. Galatasaray'ın Beşiktaş'tan en büyük farkı bu. Sedat Kaya yazdı
Beyoğlu'nda inşaat malzemelerinin bulunduğu kulübe yandı Yaşam
Beyoğlu'nda inşaat malzemelerinin bulunduğu kulübe yandı
Muradına erdi Halil Umut Meler. Ne yapsın öksüz Beşiktaş. Gürel Yurttaş yazdı Spor
Muradına erdi Halil Umut Meler. Ne yapsın öksüz Beşiktaş. Gürel Yurttaş yazdı
Ronaldo durdurulamıyor! Frikikten öyle bir gol attı ki... Spor
Ronaldo durdurulamıyor! Frikikten öyle bir gol attı ki...
Atilla Yeşilada, altın sahiplerine seslendi: "Pazartesi başlayacak! Hemen hazırlanın" Ekonomi
Atilla Yeşilada, altın sahiplerine seslendi: "Pazartesi başlayacak! Hemen hazırlanın"
Icardi penaltıyı gole çevirdi. Galatasaray derbide tekrardan önde Spor
Icardi penaltıyı gole çevirdi. Galatasaray derbide tekrardan önde
Azerbaycanlı spikerden Filistin açıklaması: "Filistin ne zaman Müslüman kardeşimdir diyerek Azerbaycan'a destek oldu?" Video
Azerbaycanlı spikerden Filistin açıklaması: "Filistin ne zaman Müslüman kardeşimdir diyerek Azerbaycan'a destek oldu?"