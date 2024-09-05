Baba ile oğlunu öldüren şüpheli tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Baba ile oğlunu öldüren şüpheli tutuklandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde meydana gelen olayda, Metin Kızıllı (42), alacak anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Ramazan Tin (53) ve oğlu Muharrem Tin'i (30) pompalı tüfekle öldürdü.

Olay, 3 Eylül'de saat 19:00 civarında Konak Mahallesi'nde yaşandı. Kızıllı, boru ticareti yapan baba ve oğula ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Sağlık görevlileri Ramazan Tin’in hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Muharrem Tin, ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Muharrem Tin kurtarılamadı. Baba ve oğulun cenazeleri, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra toprağa verildi.

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Metin Kızıllı, kaçış sırasında Tefenni ilçesinde polis tarafından yakalandı. Emniyetteki ifadesinde, " Alacağım vardı ödemediler. Canıma tak etti" dedi. Kızıllı, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kızıllı'nın tüfekle önce Ramazan Tin'e, ardından oğlu Muharrem Tin'e ateş ettiği ve sonrasında otomobiline binerek uzaklaştığı anlar yer aldı.

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