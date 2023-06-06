Baba katili adliyede

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesindeki evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan kişinin katil zanlısı garsonluk yapan oğlu çıktı. Suçunu itiraf eden baba katili adliyeye çıkartıldı.

Baba katili adliyede

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Yavuzselim Mahallesi’nde oturan Gülhanettin Ç.’nin cansız bedenini buldu.

Bıçaklanarak öldürülen 59 yaşındaki adamın katil zanlısının oğlu olduğu belirlendi. 37 yaşındaki Emrah Ç. Ankara’da polis tarafından gözaltına alınarak Bursa’ya getirildi.

Babasıyla ailevi sebeplerle tartıştığını kaydeden Emrah Ç. “Annem ile babam tartışıyordu. Annemi babam Ankara’ya göndermişti. Bu yüzden biz de babamla tartıştık” dediği öğrenildi.

Sorgusu tamamlanan Emrah Ç. güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi.

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