Baba oğul tartışması kanlı bitti! Beylik tabancası ile babasını vurdu

Kaynak: DHA
Baba oğul tartışması kanlı bitti! Beylik tabancası ile babasını vurdu

Karaman’da baba ile oğlun tartışması kanlı bitti. Uzman çavuş, babası ile belli olmayan bir nedenden dolayı tartıştı. Sinirlerine hakim olamayan uzman çavuş beylik tabancası ile babasını öldürdü.

Olay, saat 10.30 sıralarında merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde meydana geldi. Bir süredir izinde olduğu belirtilen Uzman Çavuş Ali Y. ile babası Nihat Y. arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Ali Y., beylik tabancasıyla babasının göğsüne 3 el ateş etti.

Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nihat Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Nihat Y.'nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Baba oğul tartışması kanlı bitti! Beylik tabancası ile babasını vurdu

Baba oğul tartışması kanlı bitti! Beylik tabancası ile babasını vurdu

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